Ni Tandil ni Sierra de la Ventana: el rincón de Buenos Aires con arroyos para desconectarse de la rutina

Sierras antiguas, espejos de agua y paseos junto al arroyo forman parte de una propuesta que combina naturaleza, patrimonio y aire de campo.

El partido bonaerense cuenta con una geografía diversa, marcada por cursos de agua, lagunas y formaciones serranas.

Para quienes buscan hacer una pausa sin alejarse demasiado de la provincia, el turismo de naturaleza ofrece alternativas que van más allá de los destinos serranos más conocidos. Este destino aparece como una opción que combina paisajes de sierras, cursos de agua, espacios verdes y propuestas culturales en una misma escapada.

Ubicada en el centro de Buenos Aires , la ciudad de Azul reúne atractivos tanto dentro de su zona urbana como en los alrededores. El paisaje cambia según el sector: hacia el norte predominan llanuras, bañados y lagunas, mientras que al sur aparecen las formaciones del sistema de las sierras.

La particularidad está en que no hace falta elegir entre naturaleza y cultura. En una misma visita se puede recorrer la ribera del arroyo Azul, conocer edificios históricos, acercarse a las sierras o pasar una tarde tranquila entre árboles y espacios de recreación. Una escapada con varios planes posibles , sin necesidad de armar un itinerario demasiado cargado.

Azul está situada en el centro de la provincia de Buenos Aires y limita con los partidos de Tapalqué, Las Flores, Rauch, Tandil, Benito Juárez y Olavarría. Su posición la conecta con distintos puntos bonaerenses mediante las Rutas Nacionales 3 y 226 y la Ruta Provincial 51.

El territorio tiene una geografía particular. En el sector norte predominan las llanuras, con zonas de bañados y lagunas que se forman en depresiones del terreno. Hacia el sur, en cambio, el paisaje incorpora alrededor de 50 kilómetros de sierras pertenecientes al sistema de Tandilia , con cumbres de origen granítico. Entre los cerros que forman parte de esta región aparecen Peregrino, La Plata, Colorado, Chico y Águila.

También están los cursos de agua. El partido cuenta con las cuencas del arroyo Azul y del arroyo de los Huesos, mientras que entre sus lagunas se encuentran La Barrancosa, Burgos, San Luis, Los Ranqueles, La Mostaza, Cortaderas, Morué, La Tosta, La Nutria y la laguna del Chillar.

El paisaje cambia entre zonas de llanura y sectores serranos que forman parte del sistema de Tandilia. Secretaría de Cultura

Uno de los puntos destacados del entorno serrano es la Reserva Natural Boca de las Sierras. Allí el relieve permite observar cómo las formaciones rocosas se encuentran con la llanura pampeana, en un paisaje especialmente atractivo para caminar y realizar actividades al aire libre.

Las sierras poseen un valor geológico particular: algunas de sus rocas tienen más de 2.000 millones de años. El acceso se realiza por la Ruta Provincial 80 desde la Ruta Nacional 226, y el recorrido permite llegar a distintos sectores del paisaje serrano.

Qué se puede hacer en Azul

Uno de los paseos más accesibles es la Costanera Cacique Catriel, que acompaña el recorrido del arroyo Azul por la zona urbana. El camino cuenta con sectores de descanso y espacios de esparcimiento, por lo que funciona como una alternativa para caminar y disfrutar del paisaje sin salir de la ciudad.

A pocos kilómetros del centro se encuentra el Balneario Municipal Almirante Brown, situado sobre el arroyo Azul y con un espejo de agua de aproximadamente seis hectáreas. Es uno de los espacios tradicionales para pasar el día, especialmente durante los meses cálidos.

Otro punto para tener en cuenta es el Parque Municipal Domingo F. Sarmiento. Sus 22 hectáreas se extienden junto al arroyo y reúnen una arboleda con más de 300 especies, senderos, lagos, esculturas, el Patio Andaluz y la denominada Isla de los Poetas. Naturaleza y patrimonio aparecen integrados en este paseo inaugurado en 1918.

Las sierras, en tanto, ofrecen opciones para quienes prefieren una jornada más activa. Se pueden realizar actividades como trekking, mountain bike, cicloturismo, escalada en roca, rappel y tirolesa. También existen sectores pensados para descansar, hacer picnic y observar flora y fauna autóctonas.

Para una visita con un perfil cultural, Azul tiene además un atractivo singular: fue reconocida como Ciudad Cervantina por la UNESCO. La distinción está vinculada, entre otros aspectos, con la colección de ejemplares de Don Quijote de la Mancha que conserva la Biblioteca Popular Bartolomé J. Ronco.

La localidad ofrece distintos espacios para recorrer durante una escapada y disfrutar del entorno al aire libre, además de una rica oferta cultural. Secretaría de Cultura

La ciudad también conserva edificios y obras de distintas épocas. Entre ellos aparecen el Teatro Español, la Catedral Nuestra Señora del Rosario y varias construcciones del ingeniero Francisco Salamone, como el portal del cementerio y otras intervenciones urbanas.

Para quienes prefieren pesca y espacios naturales, las lagunas de La Barrancosa, Burgos, San Luis, Los Ranqueles y Chillar completan la propuesta. Las posibilidades concretas pueden variar según la época del año, las condiciones climáticas y las disposiciones vigentes en cada espacio, un detalle a tener presente antes de organizar la salida.

Cómo ir hasta Azul

Desde la Ciudad de Buenos Aires, Azul se encuentra a unos 300 kilómetros. La principal vía de acceso es la Ruta Nacional 3, que permite conectar la Capital Federal con el centro y sur de la provincia. El trayecto atraviesa distintos sectores del paisaje pampeano y combina tramos de autopista con rutas nacionales y caminos asfaltados.

La ciudad también tiene conexión mediante la Ruta Nacional 226, que permite llegar desde Olavarría y continuar hacia Tandil y Mar del Plata, mientras que la Ruta Provincial 51 establece conexiones con localidades de la región.