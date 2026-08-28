El BID financia u$s700 millones para el desarrollo del litio

El proyecto Sal de Oro de Posco Argentina está ubicado en el Salar del Hombre Muerto, entre las provincias de Salta y Catamarca.

BID Invest otorgará un financiamiento de hasta u$s700 millones a Posco Argentina S.A.U. para la expansión de la extracción y producción de litio en el proyecto Sal de Oro en el Salar del Hombre Muerto, entre las provincias de Salta y Catamarca, según anunció en Washington, esta unidad del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo. Formarán parte de inversiones previstas en esta industria por unos u$s15.000 millones hacia 2035, según estimaciones de la Secretaría de Minería.

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La operación del BID respaldará la puesta en marcha y el aumento gradual de producción en dos plantas de Posco Argentina, una de producción de hidróxido, y otra de carbonato de litio. Este último proyecto está incluido en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Los cinco proyectos de litio aprobados bajo el RIGI hasta julio último concentran inversiones por u$s5.518 millones.

Procesamiento El proyecto de Posco contribuirá a ampliar la capacidad de procesamiento de litio en Argentina, impulsando la producción de compuestos utilizados en la fabricación de baterías con mayor valor agregado, según señala el comunicado del BID.

Esto permitirá fortalecer la participación del país en segmentos más avanzados de la cadena global de suministro de minerales críticos y generar nuevas oportunidades de desarrollo. La operación se enmarca en IDB LAC Minerals, la iniciativa del Grupo BID para desarrollar cadenas de suministro de minerales críticos más seguras y con mayor valor agregado originadas en América Latina y el Caribe.

"Esta operación refleja el compromiso de BID Invest con el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos en la región. A través de IDB LAC Minerals, buscamos apoyar inversiones que fortalezcan las capacidades productivas de la región, generen oportunidades para las empresas locales y amplíen su participación en segmentos industriales más avanzados", afirmó James Scriven, gerente general de BID Invest.

Una vez en plena operación, se prevé que Sal de Oro produzca y exporte cerca de 48.000 toneladas anuales de productos de litio, genere alrededor de 620 empleos permanentes e impulse nuevas oportunidades para proveedores locales y regionales de bienes y servicios. La estructura financiera combina un préstamo A de BID Invest por hasta u$s250 millones con la posible movilización de hasta u$s450 millones adicionales de instituciones financieras internacionales. La facilidad está diseñada para apoyar las necesidades de corto plazo del proyecto durante su etapa de puesta en marcha y escalamiento operativo, incorporando financiamiento privado bajo una estructura de préstamos A/B. Además del financiamiento, BID Invest acompañará a la empresa mediante un Plan de Acción Ambiental y Social y un Plan de Acción de Gobierno Corporativo orientados a fortalecer la gestión de riesgos, el relacionamiento con las comunidades, la administración responsable de los recursos naturales y las prácticas de gobernanza corporativa. De acuerdo con las proyecciones oficiales, la capacidad instalada total de la producción local podría superar las 517.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE) en la próxima década, contra las 201.000 toneladas actuales. Así, las exportaciones argentinas de litio podrían superar los u$s11.000 millones anuales hacia 2035 –unas 17 veces más que el nivel exportado en 2024-.

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