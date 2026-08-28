El dólar mayorista se encamina a cerrar su primera semana por encima de los $1.500 + Agregar ámbito en









En paralelo, el BCRA mejoró su saldo comprador, producto de una menor presión sobre el tipo de cambio mayorista tras la fuerte presión ejercida por el "fixing" ocurrido el pasado miércoles.

El dólar oficial cierra una semana clave en la city.

El dólar oficial cierra una semana clave en la city, ya que parece haber dejado atrás la barrera de los $1.500 en el tramo mayorista, una suerte de techo informal para el tipo de cambio. Esta semana, sin embargo, el equipo económico permitió que el dólar atravesara esa barrera y se mantuviera por encima, un movimiento que refleja una flexibilización de la estrategia cambiaria.

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Ese miércoles hubo una fuerte presión ejercida por el "fixing", es decir, la fijación del tipo de cambio de referencia para el pago de títulos dólar linked por casi u$s2.600 millones que vencen a fin de mes. Esa presión se reflejó con fuerza en el mercado de cobertura y marcó el ritmo del mercado ayer.

Este viernes, la cotización mayorista se ubica en $1.512 para la venta y se mantiene a más de 24% del techo de la banda, que hoy quedó establecido en $1.876,5. El minorista, en tanto, abre estable a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA). Así, el dólar tarjeta se posicionó a $1.995 para compras en el exterior.

Entre los paralelos, el dólar blue, se mantiene a $1.555 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas porteñas. El MEP cotiza en los $1.536,73, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.600,35.

El BCRA aceleró las compras de divisas, pero el ritmo comprador sigue muy por debajo de los meses previos. El BCRA aceleró el ritmo de compras El Banco Central (BCRA) compró u$s93 millones este jueves y concretó la mayor adquisición diaria del mes, en una rueda que mostró una distensión parcial frente a la presión cambiaria de los días previos.

Con este resultado, el saldo comprador de agosto subió a u$s640 millones, mientras que las compras acumuladas en 2026 llegaron a u$s13.967 millones. En la semana, en tanto, la autoridad monetaria ya acumuló u$s174 millones. El dato mejoró la foto del mes, aunque no cambió la película. En este sentido, el promedio diario de compras de agosto avanzó a u$s36 millones, pero todavía quedó lejos de los u$s103 millones de julio, de los u$s68 millones de junio y de los u$s137 millones de mayo. En tanto, las reservas internacionales brutas subieron u$s77 millones y cerraron en u$s50.860 millones. Así, el stock retomó la senda alcista después de la baja del miércoles y se mantuvo cerca de los u$s51.000 millones.

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