Recuerdos del Mundial 2026 por pocos dólares: los mejores souvenirs para traer sin vaciar tu billetera

Hay opciones oficiales con precios accesibles que te permiten volver con algún detalle del torneo sin tener que gastar una fortuna.

En tu paso por el Mundial 2026, no todos los souvenirs tienen que ser costosos.

El Mundial 2026 ya está captando a millones de hinchas que vuelan a Estados Unidos, México y Canadá . Además de los partidos, las tiendas oficiales se convirtieron en uno de los puntos más visitados por quienes quieren llevarse algún objeto especial de la competencia.

Aunque las camisetas y otros artículos exclusivos tienen precios bastante altos, también existen alternativas económicas que también tienen el sello oficial de la FIFA . Entonces, con una buena elección, cualquier hincha puede volverse a casa con varios recuerdos sin afectar el presupuesto del viaje.

No hace falta gastar cientos de dólares para conservar algún recuerdo oficial del Mundial 2026 , ya que el catálogo incluye productos para distintos presupuestos, con varias opciones que cuestan entre u$s2 y u$s25 .

Entre los artículos más buscados están los pines oficiales , una de las piezas preferidas por los coleccionistas. Los modelos con el logo del torneo, las ciudades anfitrionas o las mascotas se venden por u$s15 . Su tamaño compacto es perfecto para guardarlos en la valija, pero la verdad es que se lucen en mochilas, camperas o gorras.

Otra alternativa muy elegida son los llaveros oficiales, disponibles con diseños inspirados en el trofeo, botines o elementos gráficos de la Copa del Mundo. Según el modelo, los precios arrancan desde u$s13, mientras que otros llegan a los u$s25. Los imanes para heladera están entre los recuerdos más económicos, ya que, con ilustraciones de las sedes, las mascotas o el emblema del certamen, suelen conseguirse por unos u$s13.

Para quienes quieran algo más útil, los destapadores oficiales cuestan u$s13, están fabricados en metal y algunos incorporan imán para ponerlos sobre la heladera. La minipelota oficial Adidas mantiene el diseño del balón del torneo y cuesta apenas u$s15, es una ganga si se lo compara con los u$s170 que cuesta la pelota oficial de la competencia. También existen modelos temáticos de distintas sedes con valores de u$s18.

Los fanáticos de las figuritas tienen varias opciones, ya que el álbum Panini se vende por u$s5, mientras que cada sobre cuesta u$s2. Dentro de los estadios hay otro recuerdo, ya que muchas bebidas se entregan en vasos plásticos rígidos de edición especial, decorados con los datos del partido y el logo del evento. Como forman parte del servicio de la bebida, se pueden conservar sin pagar de más por el souvenir.

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Consejos para ahorrar en la compra de recuerdos

Lo primero y principal es elegir bien el lugar y el momento para comprar, debido a que eso marca una diferencia importante en el gasto final durante el Mundial 2026. Por ejemplo, hay que evitar las tiendas que están dentro de los estadios el día de los partidos, ya que la enorme cantidad de público provoca largas filas, reduce las posibilidades de recorrer con tranquilidad toda la oferta disponible y, por ende, disminuye la posibilidad de encontrar ofertas.

Las Pop-Up Stores oficiales que se encuentran en los shoppings permiten encontrar prácticamente los mismos productos, con mayor comodidad y un stock más amplio. De hecho, ahí mismo es más fácil comparar modelos y controlar el presupuesto antes de pagar.

Otra alternativa está en los aeropuertos de varias ciudades sede, donde la FIFA instalará máquinas expendedoras oficiales que van a ofrecer recuerdos de último momento, como llaveros, imanes, camisetas básicas y otros artículos con los precios oficiales del torneo.

Hay que tener cuidado con los vendedores informales que dan vueltas por los alrededores del estadio, porque si bien ofrecen precios muy bajos, gran parte de esa mercadería suele presentar materiales de menor calidad. En muchos casos es más conveniente invertir u$s15 o u$s20 en un producto original que va a mantener su estado durante muchos años.