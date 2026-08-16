El embajador Peter Lamelas fijó la postura de EEUU sobre Malvinas y prometió agilizar visas para argentinos antes de su salida + Agregar ámbito en









El embajador estadounidense en Buenos Aires cerró una semana marcada por sus cuestionamientos a la participación de una firma china en Vaca Muerta con definiciones sobre la relación bilateral.

El embajador Peter Lamelas habló sobre Malvinas y prometió agilizar visas para argentinos

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, ratificó que Washington mantiene una posición neutral sobre la cuestión Malvinas y aseguró que trabaja para que los argentinos puedan volver a ingresar a su país sin tramitar una visa tradicional. "Antes de que yo me vaya como embajador, vamos a tener visa waiver. Es una promesa", afirmó, aunque aclaró que el proceso no se concretará en los próximos meses.

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Las declaraciones se produjeron al cierre de una semana en la que Lamelas quedó en el centro de la escena por sus cuestionamientos a la participación de una empresa china en el sector tecnológico de Vaca Muerta. El diplomático también destacó el vínculo entre los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei, especialmente en materia de defensa.

Consultado por TN sobre la posición de Estados Unidos frente al reclamo argentino por las islas, Lamelas fue contundente. "Los Estados Unidos tiene una posición de neutralidad sobre las islas y eso no ha cambiado", sostuvo. De esta manera, descartó un cambio en la política de Washington respecto del conflicto de soberanía con el Reino Unido.

El embajador también se refirió a versiones sobre una posible base militar estadounidense en Ushuaia. Si bien evitó confirmar un proyecto de ese tipo, señaló: "No estamos hablando de esa base en este momento". Al mismo tiempo, resaltó la cooperación entre ambos países en materia militar y mencionó como ejemplo la compra de aviones F-16 por parte de la Argentina.

El embajador Lamelas se refirió a Malvinas y anunció cambios para las visas. Lamelas prometió gestionar el regreso del Visa Waiver para argentinos Uno temas centrales de sus declaraciones fue el posible regreso del Visa Waiver, un programa que permitiría a determinados argentinos viajar a Estados Unidos sin solicitar previamente una visa tradicional. El beneficio estuvo vigente para la Argentina durante la década de 1990, pero fue suspendido después de la crisis económica y política de 2001-2002.

Lamelas aseguró que trabaja junto al canciller Pablo Quirno y al embajador argentino en Washington, Alejandro Oxenford, para avanzar en esa dirección. Sin embargo, advirtió que el proceso llevará tiempo. "No va a pasar en tres meses, ni en seis meses, ni en un año", explicó. El funcionario señaló que la posibilidad de recuperar el beneficio depende de distintos requisitos y mencionó, entre ellos, los mecanismos para compartir información de seguridad entre ambos países. También comparó la situación argentina con la de Chile, cuyos ciudadanos cuentan actualmente con este sistema. Por último, Lamelas destacó la importancia de respetar las normas locales y sostuvo que la cooperación bilateral también debe incluir la lucha contra el narcotráfico. "Tenemos que utilizar las leyes de aquí de Argentina para atrapar a los narcotraficantes", afirmó.