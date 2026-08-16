Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo y puso fecha a su retiro del fútbol: cuándo será

El astro portugués habló sobre sus planes personales, sus proyectos fuera del deporte y la etapa que imagina después de una carrera de 25 años.

Cristiano Ronaldo tiene 41 años y continúa su carrera profesional en el Al-Nassr de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo comenzó a proyectar su vida más allá del fútbol después de una carrera de 25 años en la elite. A los 41 años, el portugués atraviesa una etapa diferente, con nuevos proyectos personales y empresariales que comenzaron a ocupar un lugar cada vez más importante fuera de las canchas.

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El delantero también aseguró que quiere aprovechar el futuro para disfrutar de actividades que durante su carrera quedaron en segundo plano . Viajar, jugar al pádel y pasar más tiempo con sus seres queridos aparecen entre sus principales objetivos para cuando llegue el momento de cerrar su trayectoria profesional.

La definición sobre su futuro llegó en una entrevista con la revista Vogue , realizada después de su casamiento con Georgina Rodríguez. Allí, el portugués habló directamente sobre el momento en que podría dejar el fútbol profesional y dejó una señal concreta sobre el cierre de su carrera.

El portugués construyó distintos negocios fuera del fútbol durante los últimos años.

A los 41 años, Ronaldo reconoció que “probablemente” está ante lo que será su último año en el fútbol . De esta manera, el atacante podría disputar durante los próximos meses su última temporada como profesional antes de ponerle punto final a una trayectoria que comenzó hace un cuarto de siglo.

“Ya tengo todo mi futuro planeado. Tengo tantas cosas con las que mantenerme ocupado que es difícil destacar solo una. Como el fútbol puede dejar un gran vacío, hay que ocupar el tiempo de diversas formas, no solo de una ”, explicó.

A lo largo de 25 años de carrera, Cristiano Ronaldo se convirtió en uno de los máximos goleadores y referentes del fútbol mundial.

Los planes de CR7 después del fútbol

Más allá de sus emprendimientos, el portugués tiene claro que quiere disfrutar de su tiempo libre cuando ya no tenga que cumplir con las exigencias de una temporada profesional.

“Quiero divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando lo que he conseguido. De lo que hemos conseguido. Al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio”, expresó.

Ronaldo continúa actualmente ligado al Al-Nassr de Arabia Saudita y regresó recientemente a los entrenamientos del club. Por delante todavía tiene una etapa de competencia antes del eventual adiós definitivo.

El último Mundial de Cristiano Ronaldo

El Mundial 2026 marcó otro momento especial en la carrera del portugués. Ronaldo disputó con Portugal su sexto y último Mundial, después de haber participado en las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

Ronaldo disputó en 2026 su sexto y último Mundial con la selección de Portugal.

La selección portuguesa quedó eliminada en los octavos de final ante España, que posteriormente se consagró campeona del mundo. De esta manera, la competencia disputada en Estados Unidos, México y Canadá significó la última participación mundialista para una de las grandes figuras de la historia del fútbol.

Ahora, Ronaldo encara una etapa decisiva de su carrera. Después de 25 años en la máxima competencia, el portugués ya comenzó a preparar su vida para el momento en que deje definitivamente las canchas.