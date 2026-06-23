Cuidá tus dólares y organizá tus gastos: las aplicaciones que tenes que tener en el Mundial 2026

Entre traslados, reservas y pagos, hay herramientas digitales que pueden ayudarte a ahorrar en cada etapa de la experiencia.

Con estas apps en tu celular, tus viajes pueden ser más organizados y menos costosos.

El Mundial 2026 tiene una dimensión inédita al reunir a 48 selecciones y desarrollarse entre tres países distintos. Esto inevitablemente provocó una fuerte demanda de vuelos, hospedajes y servicios turísticos a Estados Unidos, Canadá y México.

Por eso, quienes viajen al torneo más importante del fútbol van a necesitar llevar a cabo una planificación mucho más detallada. Antes de salir de Argentina, cualquier viajero debe contar con apps y herramientas que ayuden a evitar gastos innecesarios , compras de último momento y diferencias importantes en la conversión de dólares .

Para este Mundial, las aplicaciones que te van a ser de ayuda para ahorrar la mayor cantidad de dinero posible son:

Como este mundial incluye tres sedes, los hinchas que quieren alentar a su selección tienen que pagar varios vuelos, hoteles y actividades. Pero por suerte, TripIt centraliza todas las reservas en un solo lugar y arma un cronograma completo del itinerario para que vos solo te encargues de disfrutar.

También envía recordatorios sobre vuelos, alojamientos y traslados, lo que te ayuda a evitar pérdidas de tiempo y disminuye el riesgo de olvidar documentos importantes.

PackPoint

Esta es la aplicación perfecta para aquellos que aman viajar, pero detestan el momento de armar la valija. Para optimizar esta tarea, y evitar tener que hacer gastos extra en el destino por si se olvida algún elemento del equipaje, esta aplicación genera listas personalizadas según la duración del viaje, las condiciones climáticas y las actividades previstas.

El sistema de este proyecto adapta cada una de las recomendaciones a cada destino y a las necesidades de cada persona que la usa. Entonces, con un evento que se va a extender durante 39 días, llevar absolutamente todo lo necesario ayuda a reducir gastos extra en valijas y compras imprevistas.

Viaje valijas aeropuerto mujer ahorro dólar Hay aplicaciones pensadas para ayudar a los viajeros a organizarse mejor para evitar cualquier tipo de inconveniente en su viaje. Magnific

Wise

La administración del dinero es uno de los puntos más importantes del Mundial 2026. Para esto, Wise permite comparar costos de conversión de divisas y hasta operar directamente en moneda extranjera.

Muchos viajeros la eligen porque suele ofrecer condiciones que son mejores que las de algunos mecanismos tradicionales de pago, aunque siempre conviene comparar previamente con la tarjeta bancaria habitual.

Splitwise

Esta aplicación está pensada para quienes viajan al Mundial 2026 con sus amigos o con toda la familia. Como todos saben, los viajes grupales suelen generar problemas cuando aparecen los gastos compartidos. Pero para evitar este inconveniente, existe Splitwise, una aplicación que organiza quién pagó cada consumo y calcula automáticamente los saldos pendientes entre los integrantes del grupo.

Consejos extra para los que viajen al Mundial

Además de instalar las aplicaciones necesarias, existen algunos hábitos que pueden generar una diferencia importante en el presupuesto final y sirven para cualquier disfrutar sin preocupaciones la Copa del Mundo: