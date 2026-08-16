Javier Milei retomará la agenda pública en el acto de homenaje a José de San Martín junto a todo el Gabinete

El Presidente reaparecerá tras varios días de bajo perfil y dará un discurso por cadena nacional junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Javier Milei encabezará este lunes el acto oficial por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín en Retiro.

El presidente Javier Milei reaparecerá públicamente este lunes para encabezar el acto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, acompañado por todo su Gabinete y por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El mandatario brindará un discurso que será transmitido por cadena nacional .

La ceremonia se realizará en el Monumento al Libertador de la Plaza San Martín , en el barrio porteño de Retiro. Según fuentes oficiales, Milei llegará después de las 14:30 para saludar a los funcionarios y a Jorge Macri, mientras que su mensaje está previsto para las 15.

En principio, el Gobierno espera que el Presidente pronuncie un discurso de tono institucional , acorde con la conmemoración del 176° aniversario del fallecimiento de San Martín. Sin embargo, el contexto político podría quedar reflejado en algunas de sus palabras.

La actividad marcará el regreso de Milei a la escena pública después de varios días de reuniones privadas y una agenda concentrada en la Quinta de Olivos.

La última actividad pública mencionada fue su participación en la ceremonia de asunción del flamante presidente de Colombia, Ableardo de la Espriella, realizada en Cali. Desde su regreso al país, el jefe de Estado mantuvo principalmente encuentros cerrados.

El Presidente brindará un discurso por cadena nacional durante la ceremonia organizada por el Gobierno nacional.

Durante ese período, la atención del Gobierno estuvo puesta en la mesa política encabezada por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del mandatario. La agenda incluyó las negociaciones parlamentarias y la búsqueda de recomponer vínculos con distintos sectores aliados.

Jorge Macri estará presente en el acto

La presencia de Jorge Macri será uno de los aspectos políticos destacados de la jornada. El jefe de Gobierno porteño tendrá primero su propio homenaje a San Martín en la misma plaza y luego permanecerá allí para participar del acto organizado por la Casa Rosada.

La actividad porteña comenzará a las 10, con música en vivo, foodtrucks y propuestas familiares. Macri tiene previsto brindar un mensaje a las 12 y, desde las 14:30, el lugar quedará a disposición del Gobierno nacional para la llegada de Milei.

El encuentro se producirá mientras La Libertad Avanza y el PRO intentan recomponer su relación de cara al escenario político de 2027. En ese contexto, la Ciudad de Buenos Aires aparece como uno de los principales puntos de discusión.

El diálogo entre La Libertad Avanza y el PRO

La presencia de Jorge Macri adquiere mayor relevancia por las conversaciones que retomaron los principales referentes de ambos espacios. Karina Milei y Mauricio Macri volvieron a establecer contacto, mientras distintos dirigentes comenzaron a trabajar en una posible coordinación política.

En ese proceso, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvo reuniones con gobernadores y funcionó como interlocutor para abrir una nueva instancia de diálogo entre La Libertad Avanza y el PRO.

Karina Milei y Mauricio Macri retoman el diálogo y avanzan en un acercamiento político

También participaron de esas conversaciones Eduardo “Lule” Menem, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis. El encuentro fue definido por sus protagonistas como “un primer paso” para mejorar la relación entre ambos sectores.

Jorge Macri, además, ya manifestó su intención de buscar la reelección en la Ciudad, mientras que su primo y presidente del PRO también pretende mantener al partido al frente del distrito. Del otro lado, existe la posibilidad de que Karina Milei impulse una candidatura libertaria para competir por el mismo bastión.

El antecedente del sable corvo de San Martín

El homenaje de este lunes también estará atravesado por el antecedente del sable corvo de San Martín, cuya restitución al Regimiento de Granaderos a Caballo fue impulsada por Milei en febrero pasado.

En aquella oportunidad, el Presidente encabezó un acto en San Lorenzo, Santa Fe, para entregar oficialmente la histórica espada a los Granaderos. Días antes había firmado el decreto 81/2026, que dispuso el traslado de la pieza desde el Museo Histórico Nacional.

Milei ya había encabezado en febrero un acto vinculado con San Martín por el traslado de su sable corvo a los Granaderos.

El sable había permanecido bajo custodia del Regimiento hasta 2015, cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner había dispuesto su exposición en el museo. Después de la ceremonia en San Lorenzo, la reliquia fue trasladada al cuartel de los Granaderos en Palermo, donde actualmente se encuentra exhibida al público.

La decisión generó controversia política e histórica, especialmente entre sectores de la oposición y familiares y descendientes de Juan Manuel de Rosas. El sable había sido entregado por San Martín a Rosas en 1844 y, décadas después, Manuelita Rosas lo envió al Museo Histórico Nacional en 1896.

Durante aquel acto, Milei defendió la medida y aseguró que el sable de San Martín “no es un objeto histórico más”, sino “el símbolo material más poderoso de la Nación Argentina”. También recordó que había sido robado dos veces durante la década de 1960 por militantes de la Juventud Peronista y vinculó ese episodio con las críticas del kirchnerismo a su decisión.