Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 17 de agosto

El dólar blue cerró a $1.435 para la venta, mientras el mercado cambiario siguió atento a la suba del oficial y a la acumulación de reservas del Banco Central. Depositphotos

El dólar oficial minorista cotiza a $1.460 para la compra y a $1.510 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.512,59 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 17 de agosto En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.487,50.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 17 de agosto El dólar blue cotiza a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, lunes 17 de agosto El dólar CCL cotiza a $1.579,08 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.2%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 17 de agosto El dólar MEP cotiza a $1.514,78 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 17 de agosto El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963. Cotización del dólar cripto hoy, lunes 17 de agosto El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.579,23, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, lunes 17 de agosto Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s62.866, según Binance.