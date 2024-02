Reservas: el déficit de servicios cayó en diciembre al nivel prepandemia

El cierre del año pasado mostró, en parte, los prolegómenos de los efectos de las primeras medidas económicas del flamante gobierno “libertario”, con el derrumbe del déficit del sector servicios a niveles de prepandemia del 2020. Los datos del Banco Central (BCRA) dan cuenta que la cuenta Servicios del Balance Cambiario registró un déficit de sólo u$s 20 millones en diciembre, lo que resulta ser un 96% menor que los egresos netos del mismo mes del 2022. De esta manera, en el acumulado anual los egresos netos de 2023 por pagos de servicios totalizaron u$s 6.196 millones, lo que es un 39% inferior respecto del registrado en 2022 (que fue récord superando los u$s 10.100 millones pero un 39% mayor al del 2021.

Lo cierto es que hay que retrotraerse hasta enero del 2020, en la previa del coronavirus, para ver un déficit de Servicios similar al de diciembre pasado cuando, tras el fuerte ajuste de las cuentas externas del final del mandato de Cambiemos, el rojo pasó de casi u$s 1.360 millones mensuales en enero 2018 a u$s 26 millones en enero 2020.

Vale recordar que durante la pandemia el sector Servicios registró déficits del orden de entre u$s 20 y 200 millones mensuales (en el segundo semestre empezó a renacer) producto del estancamiento mundial, pero en el 2021, sobre todo a partir del segundo semestre volvió a escalar a niveles por encima de los u$s 700 millones mensuales. Mientras que en el 2022 llegó a registrar máximos de más de u$s 1.000 millones mensuales y en el 2023 deambuló entre u$s 300 y 800 millones mensuales promedio.

¿Por qué cayó el déficit de servicios en diciembre?

Ahora, en el primer período del nuevo gobierno la caída del déficit de Servicios, se explica, principalmente, por el ajuste registrado en las salidas netas en concepto de Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta y Fletes y seguros que cayeron a niveles de u$s 287 millones y de u$s 1 millón, cuando en el mes anterior fueron de u$s833 y u$s59 millones de dólares respectivamente, y un año atrás de u$s 292 y u$s 193 millones respectivamente.

El resultado de diciembre pasado también está vinculado con la performance de los ingresos netos en concepto de Servicios empresariales profesionales y técnicos y de Otros servicios por u$s 254 y u$s13 millones respectivamente. “Por otra parte, se registró un ingreso por servicios de u$s144 millones a través del mercado de valores bajo el Programa de Incremento Exportador”, señala el BCRA.

En este contexto vale recordar que el 13 de diciembre pasado entró en vigencia la Resolución General de AFIP 5463 que modificó las alícuotas del impuesto a las Ganancias y de Bienes personales que se perciben en la compra de moneda extranjera con motivos de atesoramiento y en los gastos en moneda extranjera con tarjeta, pasando a ser del 30% y 0%, respectivamente. Así el recargo total a estos consumos se elevó al 60%: 30% vía impuesto PAIS y el 30% restante como percepción del impuesto a las ganancias o de bienes personales, según corresponda.

También jugó a favor el aumento de los ingresos brutos por Viajes y Pasajes que totalizaron u$s 146 millones lo que representa un incremento del 57% interanual. Al respecto, no debe soslayarse que dicho incremento se vincula con la Comunicación “A” 7630 del BCRA del 3 de noviembre del 2022 que excluyó del requisito de liquidación en el mercado de cambios a los ingresos de fondos con tarjetas de no residentes, cobros por servicios turísticos contratados por no residentes y por cobros de servicios de transporte de pasajeros no residentes. De esta forma, la norma les permite a los receptores aplicar un tipo de cambio más elevado a los consumos con tarjeta en el país de turistas no residentes.

Por otra parte, las operaciones en concepto de ingreso primario representaron una salida neta de u$s 387 millones en diciembre, principalmente por pagos netos de intereses por u$s 375 millones. En cuanto a las cancelaciones brutas de intereses, el Gobierno y el BCRA totalizó pagos por u$s192 millones, de los cuales u$s 168 millones correspondieron a pagos de intereses a organismos internacionales (excluyendo al FMI) y u$s 24 millones a otros pagos de intereses, mientras que u$s 204 millones fueron realizados por el sector privado. Adicionalmente, se registraron egresos brutos de utilidades, dividendos y otras rentas al exterior por u$s 16 millones mientras que las operaciones por ingreso secundario mostraron un resultado deficitario de u$s 12 millones.