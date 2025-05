Reservas: advierten que la primera revisión del acuerdo con el FMI terminaría en un "waiver"

El staff del Fondo mira con desconfianza la actitud de Luis Caputo. A estas alturas, el BCRA debería estar comprando dólares dentro de la banda para sumar reservas, pero no lo hace pensando en la inflación y las elecciones.

El BCRA no compra reservas y pone en duda las metas de la primera revisión del acuerdo.

La realidad es que la entidad financiera no interviene en el mercado, y parece estar priorizando el objetivo de baja de la inflación, ante el año electoral. Allí cobran otro sentido las declaraciones de Kristalina Georgieva, la número uno de la entidad, quien pidió a los argentinos no apartarse del camino en el año de las elecciones. No le habría estado hablando a los electores, sino a Javier Milei.