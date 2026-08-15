Qué trabajadores están más expuestos a la pobreza

Un análisis del Observatorio de la Deuda Social de la UCA arrojó una serie de factores tras un aumento del 30% desde el último semestre 2024. Así, destacó que la Canasta Básica Total (CBT) no llegó a cubrir en cerca de 1,3 millones casos.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA destacó la pérdida del impulso proveniente de los precios relativos, entre otros factores.

Una serie de trabajadores se encuentran más expuestos a la pobreza , luego de un reciente estudio de la UCA sobre el primer trimestre. En ese sentido, se conoció cómo impacta la pérdida de poder adquisitivo y la expansión de formas de inserción más precarias.

Tras una tendencia descendente desde el segundo semestre de 2024, ahora la pobreza subió al 30% de la población en el primer trimestre de 2026 y la indigencia al 6,5% de los habitantes.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, encargado de medir la pobreza, atribuyó este cambio a una serie de factores. Entre ellos, destacó la pérdida del impulso proveniente de los precios relativos . Durante el primer trimestre de 2026, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 11,6% y la Canasta Básica Total 9,6%, mientras que el índice salarial general lo hizo en 8,6%. Los salarios registrados crecieron todavía menos, en un 7% según cita de Infobae.

Otro aspecto es el debilitamiento del mercado de trabajo . Entre los primeros trimestres de 2025 y 2026 no se vieron cambios significativos en las tasas generales de empleo y desocupación. Sin embargo, la subocupación subió 1,1% y la informalidad, 2,2% hasta alcanzar al 44,2% de las personas ocupadas.

La UCA siguió con la distribución menos favorable de la recuperación de los ingresos, ya que se vio un alza de 35,6% interanual, algo por encima de la variación del valor de las canastas de consumo, lo que explica que la pobreza aún sea menor que un año antes. Pero el coeficiente de Gini, que mide el grado de desigualdad, pasó de 0,435 a 0,442.

Otro aspecto es el debilitamiento del mercado de trabajo, ya que entre los primeros trimestres de 2025 y 2026 no se vieron cambios significativos en empleo y desocupación. Mariano Fuchila

Entre otros puntos, se pueden enumerar:

Menor dinamismo y mayor heterogeneidad de la actividad económica . El PBI pasó de crecer 5,8% interanual en el primer trimestre de 2025 a 2,3% en el primero de 2026. En este último período, la industria manufacturera cayó 1,7% y la administración pública 1,4% .

. El PBI pasó de crecer 5,8% interanual en el primer trimestre de 2025 a 2,3% en el primero de 2026. En este último período, la . Menor capacidad protectora de las transferencias sociales . Las jubilaciones, pensiones y asignaciones va siendo ajustadas con dos meses de retraso, lo que baja el poder adquisitivo al acelerarse la inflación. Además, el actual Índice de Precios al Consumidor (IPC) aún no incorpora los ponderadores de la ENGHo 2017/18, de modo que ciertos consumos —como los servicios públicos— quedan subrepresentados.

. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones va siendo ajustadas con dos meses de retraso, lo que baja el poder adquisitivo al acelerarse la inflación. Además, el actual aún no incorpora los ponderadores de la ENGHo 2017/18, de modo que ciertos consumos —como los servicios públicos— quedan subrepresentados. Fuerte presión de los gastos fijos. La recomposición de las tarifas de energía, transporte y alquileres avanzó con mayor velocidad que el nivel general de precios y que los salarios y las prestaciones.

La UCA advirtió por la incertidumbre económica y mostró los límites de la asistencia para la pobreza infantil

La economía atraviesa una etapa marcada por una tensión entre la estabilización de algunas variables y la persistencia de problemas que todavía condicionan las decisiones de los hogares. Dos nuevos informes de la Universidad Católica Argentina (UCA) pusieron el foco sobre esa situación.

Mientras el Índice de Incertidumbre Económica de julio mantuvo un piso históricamente elevado, otro análisis sobre pobreza infantil destacó el efecto de la AUH y la Tarjeta Alimentar para contener la indigencia, aunque advirtió que la pobreza tiene dimensiones que exceden el ingreso y la alimentación.

El Índice de Incertidumbre Económica de la UCA correspondiente a julio registró un valor de 54. Esto significa que, en promedio, por cada 10.000 palabras en mensajes económicos, se identificaron 54 palabras vinculadas con incertidumbre. De esta manera, se consolida el aumento observado en los meses recientes luego de ubicarse por debajo de 50 en enero de este año. Política, inestabilidad económica y trabajo se identificaron como las principales preocupaciones que explican la incertidumbre económica.