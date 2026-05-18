Clave para reservas: el BCRA confirmó que se está negociando la extensión del swap con China

En conferencia de prensa, Santiago Bausili confirmó que el Gobierno busca renovar el swap con China y aseguró que “quedó atrás la volatilidad de la tasa de interés”.

El titular del BCRA anunció que se busca renovar el swap con China que vence a fines de julio.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ratificó el rumbo de la política cambiaria y monetaria y adelantó que se renovará el swap de monedas con China , según señaló Santiago Bausili, presidente de la entidad , ante una consulta de Ámbito . “Estamos hablando con ellos para extenderlo. No hay planes para eliminarlo” , afirmó el presidente del BCRA. Cabe recordar que el swap vigente fue renovado en 2023 y vence a fines de julio.

En lo que puede interpretarse como una respuesta a los planteos en torno de un posible retraso del tipo de cambio , Bausili dijo que el consenso de economistas proyecta exportaciones récord de u$s96 mil millones para el año y la autoridad monetaria observa que mes a mes aumentan las cantidades exportadas.

Consultado sobre la posibilidad de tensiones en las bandas cambiarias por un posible desarme del carry trade , el titular del BCRA señaló, en el marco de una conferencia de prensa que dio junto al vicepresidente de la entidad, Vladimir Werming , que los cálculos oficiales arrojan que los capitales especulativos del exterior son marginales. Se calculan que rondan entre los u$s2.000 millones y los u$s2.500 millones, de donde no deberían tener impacto en la estabilidad cambiaria.

Los funcionarios no dieron precisiones en cuanto a la posibilidad de nuevas medidas de relajamiento de los controles cambiarios , pero indicaron que las últimas decisiones adoptadas son más permisivas de lo que parece.

Por caso, señaló que se autorizó a las compañías extranjeras remitir el 100% de las utilidades del ejercicio 2025 y recordó que lo habitual es que las empresas distribuyan en el orden del 25% de los resultados. De donde concluyó que, en realidad, con esta medida, también se están “limpiando stocks de deuda pasada”.

Precisó que en lo que va del año se giraron utilidades por unos u$s1.600 millones al exterior, cifra que comparó con los u$s3.000 millones que fueron remitidos en 2017, un año en el que también se levantaron restricciones.

En este sentido, Bausili fue categórico respecto al cepo: ”No está entre nuestras prioridades eliminar las restricciones cambiarias para las empresas o que las personas jurídicas puedan atesorar dólares. Estamos enfocados en el sector externo”.

Tasa de interés

Los directivos también remarcaron que “quedó atrás la volatilidad de la tasa de interés”, con referencia a la fuerte suba que tuvo el costo del dinero en la segunda parte del año pasado.

Precisamente, el tema de la mora derivada en parte de esta suba fue uno de los temas abordados. Para el BCRA, los bancos están resolviendo este problema y Bausili destacó la fortaleza del sistema al señalar que la capitalización de las entidades argentinas triplica los estándares de Basilea.

Respecto de la morosidad está dividido en partes iguales entre las personas humanas y jurídicas, Bausili relativizó este tema “el impacto de la mora (en el sistema) es bastante marginal y anticipo que “si se espera una solución con un aporte del Estado, eso no ocurrirá”. Indicó además que los bancos están sólidos y que los préstamos no bancarios (billeteras virtuales y otros) solo representan el 10% de los créditos.

También anticipó que, por el momento, no se flexibilizará el tema de los préstamos en dólares (que hoy están calzados con tener ingresos en la misma divisa): “No lo veo por ahora”, dijo Bausili.

Respecto de la independencia Banco Central dio a entender que la mejor herramienta era contar con equilibrio monetario.