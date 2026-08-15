Día del Niño 2026: proyectan un gasto promedio de $57.500 por regalo

La tendencia revela cambios en las prioridades de compra. Los juguetes recuperaron el primer lugar entre las opciones más elegidas.

En la antesala del Día del Niño , que este año se celebrará el 16 de agosto , un relevamiento proyectó que los argentinos destinarán en promedio $57.500 por regalo , en un escenario en el que los juguetes recuperaron el primer lugar entre las opciones elegidas por los adultos.

El informe se realizó sobre 3.003 casos de diferentes grupos etarios de todo el país y analizó qué planean regalar los adultos, dónde efectuarán las compras y cuáles son las preferencias de los propios niños. También incluyó un relevamiento de precios y promociones disponibles para la fecha.

Entre los rubros seleccionados, los juguetes concentraron el 31% de las respuestas y desplazaron a la indumentaria, que había encabezado el ranking el año anterior. En segundo lugar quedaron los libros didácticos, con el 21% , mientras que los artículos deportivos alcanzaron el 16% .

Más atrás aparecieron la indumentaria, con el 12% ; informática, con el 8% ; rodados como bicicletas y triciclos, con el 6%; y calzado, con el 3%, entre otras alternativas.

“La tendencia de consumo en el mercado de regalos muestra un cambio interesante en las prioridades de compra . Si bien los juguetes continúan ocupando un lugar central, se observa un fuerte crecimiento interanual en la elección de libros e indumentaria deportiva" expresó Damián Di Pace , director de la consultora Focus Market.

"Desde una mirada económica, este comportamiento refleja un consumidor que busca combinar el valor del regalo con utilidad, educación y durabilidad. El crecimiento de los libros puede asociarse a una mayor valoración de productos culturales y educativos, mientras que la indumentaria deportiva gana terreno vinculada a hábitos saludables, actividad física y nuevas formas de consumo”, agregó.

El estudio también consultó a los chicos, a través de sus adultos responsables, qué elegirían si pudieran recibir solamente un regalo, ya fuera material o una experiencia. Los videojuegos encabezaron las preferencias con el 24%, seguidos por una visita a un parque de diversiones, con el 20%.

Los videojuegos encabezan las preferencias.

Los juguetes quedaron en tercer lugar con el 18%, mientras que un viaje corto reunió el 14% de las respuestas. Luego se ubicaron tecnología, con el 10%; cine, con el 7%; restaurante, con el 4%; y teatro, con el 3%.

“A la hora de elegir qué regalar, las preferencias de los chicos muestran una transformación interesante: los videojuegos, las salidas a parques de diversiones, los juguetes y los viajes cortos aparecen como alternativas cada vez más valoradas. El regalo dejó de estar asociado exclusivamente a un bien físico. Los chicos también priorizan experiencias, entretenimiento y tecnología, mientras que las familias evalúan el costo, la duración y el valor que genera cada alternativa. El videojuego representa el componente tecnológico y de entretenimiento individual; el parque de diversiones suma una experiencia compartida; el juguete mantiene su lugar como regalo tradicional, especialmente entre los más pequeños; y el viaje corto incorpora una lógica de “regalar una experiencia para recordar”, señaló Di Pace.

Dónde comprarán los argentinos

En cuanto a los canales comerciales, los centros comerciales a cielo abierto fueron los preferidos por el 31% de los consumidores, mientras que el comercio electrónico reunió el 28% de las respuestas.

Dentro de las compras online, el 42% optará por marketplaces, el 27% por sitios web, el 20% por Instagram, el 7% por otras alternativas y el 4% por Facebook. Por fuera del comercio electrónico, los shoppings concentraron el 20% de las preferencias, los supermercados el 12% y los outlets el 9%.

Focus Market estimó que el gasto promedio por regalo alcanzará los $57.500 durante el Día del Niño 2026. En ese contexto, bancos, supermercados y plataformas de comercio electrónico desplegaron distintas promociones y descuentos durante las semanas previas a la celebración.

El relevamiento también comparó los precios de algunos de los mismos juguetes analizados durante 2025. La consultora aclaró que las variaciones pueden estar condicionadas por factores como el stock disponible, la demanda y la popularidad de cada producto al momento de realizar la medición.

Las preferencias para comprar los regalos.

Entre los casos destacados apareció un juguete de El Hombre Araña, que el año pasado se encontraba en promoción y en 2026 registró una suba del 62%. Según el informe, la variación pudo estar influenciada por el estreno de una nueva película vinculada con el personaje y el consecuente aumento de la demanda.

Los videojuegos son la opción preferida por los chicos

La consultora también relevó los valores de los juguetes electrónicos más demandados y puso especial atención sobre los videojuegos, debido a que encabezaron las preferencias de los niños con el 24%.

En el caso de los títulos pagos para consolas y otros dispositivos, los precios rondan entre u$s60 y u$s70, aunque los valores varían según cada videojuego. El relevamiento también contempló alternativas gratuitas y los títulos online más utilizados en la Argentina.

En ese sentido, Di Pace indicó: “La evolución de los precios de los regalos para el Día del Niño muestra, en términos generales, una variación promedio por debajo de la inflación, lo que refleja un comportamiento más competitivo del mercado y una mayor racionalidad de los consumidores a la hora de definir sus compras. Sin embargo, este promedio presenta algunas excepciones".

"Los productos vinculados a franquicias, personajes y marcas de alta demanda pueden registrar aumentos superiores, especialmente cuando la compra se concentra sobre el último momento y la disponibilidad comienza a ser un factor determinante. Un ejemplo es el universo de productos asociados a El Hombre Araña, impulsado por el lanzamiento de una nueva película, que genera un efecto de novedad y eleva la demanda sobre determinados juguetes y artículos vinculados al personaje”, concluyó.