En agosto 2026, los plazos fijos siguen ocupando un lugar central entre las alternativas de ahorro más utilizadas por los argentinos.
Plazo fijo en dólares: cuánto se gana a 30 días si invierto u$s500
Las entidades actualizaron sus tasas de interés y ofrecen mejores rendimientos para quienes eligen operar de forma online.
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A pesar del crecimiento de otras opciones financieras, muchas personas siguen optando por estas operaciones debido a su simplicidad, previsibilidad y bajo nivel de riesgo.
A continuación, conocé cuánto ganarías con un depósito de u$s500 a 30 días, tomando en cuenta la Tasa Nominal Anual (TNA) del Banco Nación.
Plazo fijo: qué ganancia tengo con un depósito de u$s500 a 30 días
El Banco Nación se posiciona como una de las entidades más consultadas, ya que ofrece diferentes alternativas para quienes buscan depositar su dinero de manera segura y con respaldo estatal.
De acuerdo con el simulador oficial, una inversión de u$s500 a 30 días puede generar diferentes rendimientos según el canal elegido para la operación.
Si la colocación se realiza de manera presencial en una sucursal, la TNA y la Tasa Efectiva Anual (TEA) es de 0,75% cada una. Bajo este esquema, al cumplirse el mes, recibirás u$u0,31 de intereses, alcanzando un total de u$s500,31.
En cambio, si se lleva a cabo de forma electrónica, ya sea a través de home banking o la app móvil de la firma, la rentabilidad mejora. La TNA asciende al 1,25% y la TEA llega al 1,26%. La ganancia será de u$s0,51, con un monto final de u$s500,51.
La diferencia entre ambos canales se explica por la política del banco de incentivar las operaciones digitales, que resultan más rápidas y reducen costos operativos.
Qué banco ofrece la mejor tasa
Las tasas informadas para una colocación en dólares a 30 días presentan diferencias entre las entidades. La comparación es la siguiente:
- Banco Nación: 1,60%.
- Banco Macro: 1,50%.
- Banco Provincia: 1,25%.
- Banco Galicia: 1,25%.
- Banco Hipotecario: 1,25%.
- BBVA Argentina: 1%.
- Banco Ciudad: 0,10%.
- Santander Argentina: 0,05%.
- ICBC Argentina: 0,05%.
- Banco Credicoop: 0,05%.
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