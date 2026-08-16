Plazo fijo en dólares: cuánto se gana a 30 días si invierto u$s500 + Agregar ámbito en









Las entidades actualizaron sus tasas de interés y ofrecen mejores rendimientos para quienes eligen operar de forma online.

Los bancos actualizaron las TNA para colocaciones de dólares online. Magnific

En agosto 2026, los plazos fijos siguen ocupando un lugar central entre las alternativas de ahorro más utilizadas por los argentinos.

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A pesar del crecimiento de otras opciones financieras, muchas personas siguen optando por estas operaciones debido a su simplicidad, previsibilidad y bajo nivel de riesgo.

A continuación, conocé cuánto ganarías con un depósito de u$s500 a 30 días, tomando en cuenta la Tasa Nominal Anual (TNA) del Banco Nación.

Depositphotos Plazo fijo: qué ganancia tengo con un depósito de u$s500 a 30 días El Banco Nación se posiciona como una de las entidades más consultadas, ya que ofrece diferentes alternativas para quienes buscan depositar su dinero de manera segura y con respaldo estatal.

De acuerdo con el simulador oficial, una inversión de u$s500 a 30 días puede generar diferentes rendimientos según el canal elegido para la operación.

Si la colocación se realiza de manera presencial en una sucursal, la TNA y la Tasa Efectiva Anual (TEA) es de 0,75% cada una. Bajo este esquema, al cumplirse el mes, recibirás u$u0,31 de intereses, alcanzando un total de u$s500,31. En cambio, si se lleva a cabo de forma electrónica, ya sea a través de home banking o la app móvil de la firma, la rentabilidad mejora. La TNA asciende al 1,25% y la TEA llega al 1,26%. La ganancia será de u$s0,51, con un monto final de u$s500,51. La diferencia entre ambos canales se explica por la política del banco de incentivar las operaciones digitales, que resultan más rápidas y reducen costos operativos. Qué banco ofrece la mejor tasa Las tasas informadas para una colocación en dólares a 30 días presentan diferencias entre las entidades. La comparación es la siguiente: Banco Nación: 1,60%.

1,60%. Banco Macro: 1,50%.

1,50%. Banco Provincia: 1,25%.

1,25%. Banco Galicia: 1,25%.

1,25%. Banco Hipotecario: 1,25%.

1,25%. BBVA Argentina: 1%.

1%. Banco Ciudad: 0,10%.

0,10%. Santander Argentina: 0,05%.

0,05%. ICBC Argentina: 0,05%.

0,05%. Banco Credicoop: 0,05%.

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