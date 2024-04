Sector agrario: el salvavidas en el fondo del mar

¿Y qué tiene que ver esto con el sector agrario?

Tal como anticipamos, Argentina no tiene acceso al crédito y producto de la inestabilidad en términos macroeconómicos no recibe inversiones. El país continúa con reservas negativas en el Banco Central y sólo mantiene controlado el tipo de cambio en base a regulaciones (cepo cambiario). Es por eso que el ministro de Economía participó esta semana en la reunión del FMI y del Banco Mundial (BM) para asegurar que ya no tiene nada que ver con aquel Ministro de Finanzas, y que en caso de recibir nuevas partidas las utilizará para liberar los controles a la economía. Pero despegarse de un pasado reciente no parece demasiado realista para el staff burocrático de los organismos multilaterales de crédito.