Datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo muestran una fuerte contracción del número de empleadores entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025. Transporte, comercio e industria encabezan las caídas, mientras que la construcción fue el sector más golpeado en términos relativos.

Desde la asunción del presidente Javier Milei , el entramado empresarial argentino registró una marcada retracción . Según cifras oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 el número de empleadores con trabajadores registrados cayó de 512.357 a 490.419.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La diferencia implica la desaparición de 21.938 empresas en dos años, lo que equivale a un promedio de 30 cierres por día. Solo en noviembre de 2025 se contabilizaron 892 empleadores menos, y el acumulado de los primeros once meses del año arroja una pérdida neta de 9.722 firmas.

Tras el pico de 512.357 empleadores a fines de 2023, el número comenzó a descender con fuerza durante el primer semestre de 2024, en un contexto marcado por la devaluación y el ajuste fiscal que impactó especialmente en la construcción. Hacia diciembre de 2024 la cifra se había reducido a 499.682, mostrando luego una desaceleración en el ritmo de caída.

En base a los datos de la SRT, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detalló los rubros que sufrieron mayores pérdidas de empleadores entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025.

Comercio mayorista y minorista: 4.593 menos.

Servicios inmobiliarios: 3.101 menos.

Industria manufacturera: 2.436 menos.

Servicios profesionales, científicos y técnicos: 2.315 menos.

En términos relativos, Transporte y Almacenamiento también resultó el más afectado, con una contracción del 13,3% en la cantidad de empleadores. Detrás se ubicaron Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-12,3%), Servicios inmobiliarios (-10,5%) y Construcción (-8%).

Impacto según tamaño de empresa

Durante los primeros 24 meses de gestión libertaria, las compañías de hasta 500 trabajadores concentraron casi la totalidad de los cierres: 21.856 casos, equivalentes al 99,63% del total. En contraste, las empresas de más de 501 empleados explicaron apenas 82 cierres (0,37%).

En términos porcentuales, los empleadores con más de 500 trabajadores se redujeron un 4,54%, mientras que los de hasta 500 empleados retrocedieron un 4,28%.

empleo desempleo indemnización Depositphotos

Un dato relevante surge del análisis de la dinámica empresarial: en los últimos cuatro trimestres —del tercer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2025— el 34% de las empresas que cerraron tenía menos de tres años de antigüedad, lo que evidencia la fragilidad de los nuevos emprendimientos.

La contracción del número de empresas se tradujo también en una caída del empleo registrado. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron 290.600 puestos de trabajo, lo que representa una disminución del 2,77%. El total de trabajadores pasó de 9.857.173 a 9.566.573 en el período analizado.

Según el CEPA, la cifra equivale a unos 400 empleos menos por día desde la asunción presidencial.

El sector con mayor pérdida absoluta fue Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con 130.149 trabajadores menos. Le siguieron:

Industria manufacturera: 72.955 menos.

Construcción: 71.573 menos.

Servicios profesionales, científicos y técnicos: 14.774 menos.

Actividades administrativas y servicios de apoyo: 13.392 menos.

En términos relativos, la Construcción encabezó la caída con una retracción del 15% en la cantidad de trabajadores registrados. También mostraron fuertes descensos los Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-7,7%) y los Servicios inmobiliarios (-7,3%).

El caso del empleo en casas particulares

El trabajo en casas particulares también reflejó el deterioro del mercado laboral. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024 se registró una pérdida de 26.792 puestos, al pasar de 629.660 a 602.868 trabajadores, lo que equivale a 36 empleos menos por día.

Desde el CEPA señalan que este segmento funciona como un indicador sensible del ciclo económico, ya que no cuenta con el respaldo de grandes estructuras empresariales. Cuando se contrae, suele ser señal de que los hogares ajustan gastos y aumenta la informalidad como mecanismo para sostener ingresos.