Fuerte temporal en Mendoza con cientos de evacuados, derrumbes y alerta por el agua potable + Seguir en









Las Heras y Godoy Cruz fueron los departamentos más afectados por la tormenta del sábado. Defensa Civil asistió a decenas de familias y Aysam advirtió sobre posibles restricciones en el suministro.

Hubo calles anegadas por el temporal en Mendoza

Un fuerte temporal golpeó a la provincia de Mendoza durante la tarde y la noche del sábado y dejó como saldo decenas de personas evacuadas, viviendas anegadas y serios inconvenientes en distintos puntos del Gran Mendoza.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con el reporte oficial, Defensa Civil realizó 149 operativos junto a Bomberos y equipos municipales para asistir a familias afectadas por el ingreso de agua, derrumbes parciales y caída de árboles y cables.

Los departamentos más comprometidos fueron Godoy Cruz y Las Heras. En Godoy Cruz se contabilizaron 61 intervenciones, entre ellas la evacuación de 40 personas del barrio Los Cerillos y el rescate de tres ocupantes de vehículos atrapados en la zona del Dique Frías. En Las Heras se registraron 51 asistencias, con 48 viviendas anegadas y tres derrumbes estructurales sin heridos.

mendoza-va De acuerdo con el reporte oficial, Defensa Civil realizó 149 operativos junto a Bomberos y equipos municipales para asistir a familias afectadas por el ingreso de agua, derrumbes parciales y caída de árboles y cables. También hubo reportes en Santa Rosa, donde se asistió a familias por filtraciones en techos en La Dormida y Las Catitas; en la Ciudad de Mendoza, con diez casas afectadas y la caída de un árbol; y en Guaymallén y Maipú, con daños puntuales.

Alerta por el servicio de agua en las zonas afectadas de Mendoza La empresa Aguas Mendocinas advirtió que la combinación de lluvias intensas y la apertura de compuertas del Dique Cipolletti elevó la turbidez del agua cruda que ingresa a las plantas potabilizadoras del Área Metropolitana y Piedemonte. Por ese motivo, no se descartan interrupciones o baja presión en el suministro y se pidió a la población un uso responsable hasta normalizar el sistema.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional informó que no rige alerta amarilla para este domingo, aunque persisten probabilidades de tormentas aisladas en la tarde y noche. Para el martes se anticipan chaparrones y ráfagas que podrían alcanzar los 50 a 59 km/h en distintos sectores del Gran Mendoza. Las autoridades mantienen el monitoreo ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en una infraestructura hídrica que volvió a mostrar signos de saturación tras el temporal.

Temas Mendoza

Temporal

Clima