No importa el clima, estos son los 3 mejores juegos de mesa para llevar a playa

Estas son las mejores opciones para disfrutar bajo el sol con amigos o en grupo sin depender del pronóstico.

Cuando el clima no acompaña en la playa, los juegos de mesa son la mejor opción.

Un día en la playa no siempre tiene que girar al alrededor del agua. Hay momentos para relajarse bajo la sombrilla, tomarse pausas después del almuerzo o ratos en los que el frío no te permite nadar. En esas situaciones, hay alternativas entretenidas que a todos les gusta.

Los juegos de mesa portátiles son los aliados perfectos para compartir en grupo. Ocupan muy poco lugar en el bolso, no requieren electricidad y divierten a todos durante un buen rato.

Este es un verdadero clásico entre chicos y grandes y además funciona perfecto al aire libre. Las partidas son cortas y las reglas se aprenden en pocos minutos. Solo hace falta una superficie plana o incluso una lona para apoyar el mazo.

Otra ventaja es que pueden jugar varias personas al mismo tiempo . Las cartas especiales que tiene este juego cambian el rumbo de cada ronda y mantienen la atención de todos.

Dobble

También conocido como Spot It en algunos países, este título requiere de una rapidez visual y reflejos. Las cartas son de fácil traslado. Cada jugador debe encontrar el símbolo repetido entre dos cartas antes que el resto. Es funcional para la playa porque las partidas duran pocos minutos, ideal para turnarse entre chapuzón y chapuzón.

Jenga

Para quienes buscan algo distinto a las cartas, este juego que se trata de no tirar la torre de bloques de madera ofrece tanto tensión, como diversión. El objetivo consiste en retirar las fichas sin que la estructura se derrumbe. En la arena firme funciona sin problemas si se pone en una base estable, como una tabla o una heladerita rígida.

Como al armar el bolso para un día en la playa el espacio siempre cuenta, estos juegos son muy convenientes por ser formatos pequeños y con pocas piezas. Evitan pérdidas y permiten armar y guardar todo en pocos minutos.