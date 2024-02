Sturzenegger reapareció en Miami y aseguró que los alquileres ya bajaron un 20%

En enero de 2024, la oferta de departamentos en alquiler creció un 62% con respecto a diciembre de 2023. Sobre ese indicador, el informe de Zonaprop destacó que "desde fines de la pandemia, la oferta de alquiler en CABA disminuyó sistemáticamente y alcanzó un mínimo histórico en febrero de 2023".

Los especialistas del mercado la atribuyen la caída previa de la oferta de los departamentos en alquiler, a la regulación de los contratos de alquiler, a través de la ley N° 27.551, promulgada el 30 de junio de 2020.

En tanto, desde Inquilinos Agrupados lanzaron una encuesta a través de la cual se conoció que se recrudecieron las condiciones contractuales. Entre las más destacadas, los locatarios que respondieron afirmaron que el 51% de los contratos que se firman son por el plazo de un año o menos, aunque los aumentos aún son mayormente por 6 meses.

Embed - Argentina in Transition: A Forum at the Miami Herbert | Federico Sturzenegger