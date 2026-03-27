Vivir solo, cada vez más difícil: independizarse ya cuesta más de $3,5 millones por mes

Así surge de un informe de Focus Market que incluye los castos básicos, consumos vinculados a calidad de vida, ocio y desarrollo personal. Solo con los gastos básicos un joven de entre 20 y 30 años necesita al menos $2 millones por mes.

Solo con los gastos básicos un joven de entre 20 y 30 años necesita al menos $2 millones por mes.

El sueño de la casa propia hace años se aleja de las posibilidades de los argentinos, ahora también se aleja la posibilidad de los jóvenes de vivir solos. Una persona de entre 20 y 30 años necesita al menos $2.085.853 por mes para cubrir gastos básicos , y más de $3,5 millones si suman consumos vinculados a calidad de vida, ocio y desarrollo personal, según la consultora Focus Market .

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El dato no solo expone el encarecimiento del costo de vida , sino también una brecha creciente entre ingresos e independencia y la casa familiar deja de ser una etapa transitoria para convertirse, en muchos casos, en la única alternativa posible.

El mayor peso dentro de la canasta está en el alquiler de la vivienda: un dos ambientes en un barrio como Belgrano ronda los $550.000 mensuales , a lo que se le suman $212.000 de expensas y el depósito inicial —equivalente a un mes de alquiler— que, prorrateado, suma $45.833 por mes.

Los servicios básicos (agua, luz y gas) agregan otros $104.205 mensuales. Así, solo el costo de sostener un techo asciende a $912.038 por mes .

Además, tal como lo destaca Damián Di Pace, director de Focus Market, "la informalidad laboral limita el acceso al mercado de alquileres", ya que para cerrar un contrato se exigen recibos de sueldo con antigüedad laboral y garantía propietaria. En ese sentido, el especialista añade que "con niveles de informalidad del 36% entre jóvenes, muchos no pueden cumplir esos requisitos".

En paralelo, se le suman los gasto en alimentos, bebidas, higiene y limpieza. Esta canasta alcanza los $466.299 mensuales. A diferencia de la canasta básica oficial, el informe incorpora hábitos reales de consumo: comidas fuera del hogar, productos procesados, bebidas y snacks.

En salud, el cálculo contempla un plan básico de medicina prepaga ($238.377) y un promedio de $50.000 en medicamentos, en un contexto donde la automedicación es frecuente y el acceso a obra social está condicionado por el empleo formal.

El transporte suma $143.123 mensuales, considerando el uso intensivo de colectivo y subte, más algunos viajes en aplicaciones.

A eso se agregan gastos que ya forman parte de la vida cotidiana: internet ($90.880), telefonía móvil ($77.320), cable ($34.400), gimnasio ($68.000) y materiales de estudio ($5.417). Con todo, el piso de salario para independizarse se ubica en $2.085.853 mensuales.

El costo de sostener una vida “completa”

Asimismo, el informe va más allá del umbral de supervivencia y suma consumos asociados al bienestar, la formación y el ocio, la cifra escala de forma significativa.

La canasta incluye terapia psicológica ($80.000), educación privada (más de $1,1 millón), cursos, plataformas de streaming, herramientas digitales, actividades deportivas, salidas culturales y vacaciones.

En total, estos gastos opcionales suman $1.457.773 por mes, lo que eleva el costo total de vida a $3.543.626 mensuales.

"La combinación de ingresos inestables configura un escenario en el que incluso quienes trabajan encuentran dificultades para sostener un proyecto de vida autónomo", advirtió Di Pace.