Alquileres: por qué casi no hay departamentos de tres ambientes por menos de $700.000 en CABA

Más del 94% de la oferta ya supera ese umbral: menos stock accesible y mayor presión de demanda explican el nuevo escenario de las viviendas para familias tipo.

Conseguir un departamento en alquiler de tres ambientes por menos de $700.000 en la Ciudad de Buenos Aires dejó de ser la regla y pasó a ser la excepción. Los datos más recientes del mercado muestran que ese umbral, que hasta hace pocos meses funcionaba como referencia de entrada, prácticamente desapareció según un informe de la plataforma Inmocheck.

Sobre una muestra de 1.425 unidades en alquiler relevadas en CABA, 1.349 propiedades, es decir el 94,67%, ya se ubican por encima de ese valor. Solo 76 unidades, el 5,33%, quedan por debajo. El dato no solo confirma el salto de precios, sino que evidencia un cambio estructural en la configuración del mercado.

La evolución del piso real refuerza esa tendencia. Si se toma el percentil 10, que refleja el segmento más económico, el valor pasó de $682.440 en octubre de 2025 a $780.858 en febrero de 2026. Incluso con mayor oferta, los precios mínimos siguieron en alza. El mercado no se achicó: se encareció.

Desde el equipo del laboratorio de datos de Inmocheck, su CTO (director de tecnología en español) & Founder, Cristian Rajani explicó que el fenómeno no responde a una simple lógica de escasez. Señaló que "el problema central es la desaparición del stock más accesible. El mercado se recompuso en cantidad, pero en un escalón de precios más alto".

En la misma línea, Esteban Vázquez , CTO y Founder también de la plataforma, sostuvo que se produjo un “repricing” (reacomodamiento de precios) generalizado. Comentó: "Con inflación persistente y dólar estable, los propietarios fijaron valores iniciales más elevados. Ese comportamiento empujó toda la curva hacia arriba, incluso en los segmentos más bajos".

El efecto es claro: el mercado no se tensiona por falta de unidades, sino por la pérdida del producto más económico. La oferta existe, pero ya no en los niveles que la demanda media puede convalidar con facilidad.

Barrios, oferta y precios: un corrimiento general

Palermo, Belgrano y Caballito concentran más de un tercio de la oferta de tres ambientes en alquiler. Sin embargo, al excluirlos del análisis, el piso de precios apenas varía. El percentil 10 baja de $780.000 a $747.000, una diferencia marginal.

Ese dato desmonta la idea de que los barrios premium explican la suba. El corrimiento es transversal. Incluso en zonas medias o intermedias, los valores de entrada ya superan ampliamente los $700.000.

Rajani dijo: "En Caballito o Villa Crespo, la demanda efectiva sostiene los precios publicados. El margen de negociación se reduce al mínimo. Los valores finales se ubican muy cerca de los iniciales, lo que indica que el mercado convalida esos niveles".

Departamento Tres Ambientes Flores Cocina alargada con mobiliario en melamina y mesada de granito en este tres ambientes, artefactos a gas y espacio para comedor diario

En barrios más accesibles como Balvanera o Flores, el precio responde no solo a la ubicación, sino también a la calidad del producto. La antigüedad, el estado general y el nivel de expensas inciden de forma directa. En promedio, las expensas en zonas más caras rondan los u$s300 mensuales, mientras que en barrios más económicos bajan a u$s142. Esa brecha impacta en la percepción de valor final.

Valores promedio de tres ambientes al mes en los barrios con mayor oferta de CABA:

• Puerto Madero: $4.853.176.

• Núñez: $2.169.964.

• Palermo: $2.054.632.

• Belgrano: $1.951.702.

• Recoleta: $1.713.449.

• Villa Urquiza: $1.291.298.

• Caballito: $1.151.250.

• Almagro: $1.083.769.

• Flores: $1.006.027.

• Balvanera: $935.560.

Los números muestran una dispersión amplia, pero con un denominador común: "incluso en los barrios más económicos del top 10, el promedio ya se ubica cerca o por encima del millón de pesos", comentó Rajani.

Desde el sector inmobiliario confirmaron que, aun con valores promedio en alza, todavía se detectan oportunidades puntuales por debajo de los $700.000 mensuales en departamentos de tres ambientes, especialmente en zonas del sur y algunos corredores del oeste porteño. Del relevamiento de portales surgen los siguientes casos:

Villa Lugano: $600.000.

Villa Riachuelo: $620.000.

Parque Avellaneda: $630.000.

Parque Patricios: $650.000.

Versalles: $680.000.

Barracas: $700.000.

Vázquez señaló que en zonas medias como Caballito o Villa Crespo la demanda efectiva sostiene los precios publicados. A diferencia de otros ciclos, el margen de negociación resulta mínimo y los valores finales se ubican muy cerca de los de publicación. "Si bien persiste un componente de expectativa en los avisos, el mercado valida esos niveles sin necesidad de correcciones significativas, lo que consolida el nuevo rango de precios en el segmento", añadió.

Calidad, producto y distorsión de precios

Otro de los fenómenos que gana peso es la presencia de unidades en mal estado a valores elevados. No se trata de casos aislados. El mercado muestra una mayor proporción de departamentos con deficiencias, pero con precios alineados al nuevo piso.

Esa distorsión se explica por varios factores. Por un lado, la menor producción de unidades familiares. El tres ambientes dejó de ser el producto preferido por los inversores, que priorizan monoambientes y dos ambientes por su mejor rendimiento. Eso reduce la oferta disponible para familias y aumenta la competencia.

Por otro lado, el contexto macroeconómico empuja a los propietarios a fijar precios más altos desde el inicio. En muchos casos, el valor no refleja el estado real del inmueble, sino la expectativa de captura de renta.

Lisandro Cuello, experto inmobiliario, planteó que el segmento de tres ambientes se volvió más heterogéneo. Aún aparecen unidades por debajo de $800.000, pero casi siempre asociadas a desventajas concretas: menor luminosidad, necesidad de refacción, ubicación menos estratégica o expensas elevadas.

También advirtió que el precio del alquiler no puede analizarse de forma aislada. "El costo total de ocupación gana relevancia. Con expensas que rondan los $250.000 mensuales en promedio, la carga final para el inquilino se eleva de manera importante", amplió Cuello.

Departamento Tres ambientes Villa Pueyrredón Living comedor integrado con pisos cerámicos y distribución amplia, una configuración buscada en familias que priorizan comodidad

Esa variable condiciona la decisión. Un departamento con expensas desalineadas pierde atractivo, incluso si el valor inicial resulta competitivo. El mercado empieza a filtrar no solo por precio, sino por costo integral.

Dos ciudades que empiezan a converger

La dinámica actual refleja una segmentación que durante años marcó al mercado porteño: barrios premium por un lado y zonas más accesibles por otro. Sin embargo, esa brecha comienza a achicarse.

Rajani señaló que zonas como Belgrano y Colegiales registran subas sostenidas en el percentil 10 en los últimos meses, mientras que en áreas más accesibles como Villa Lugano o Villa Santa Rita los valores se mantienen más estables y en niveles sensiblemente inferiores. Según detalló, esta dinámica refleja un mercado segmentado, donde los barrios más demandados consolidan un piso de precios en alza asociado a atributos propios de cada zona.

Cuello concluyó que el desafío no pasa solo por aumentar la oferta, sino por recuperar variedad dentro del stock disponible. "Sin unidades que respondan a la demanda real de las familias, la presión sobre los precios seguirá vigente y el acceso al alquiler continuará en tensión".