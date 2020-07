Tributaristas piden que haya "premio" para los que pagaron

Al respecto, Guillermo Poch, del estudio BDO, consideró que “de alguna manera algo hay que darle algo al que cumplió”. Poch señaló que “el fisco tiene información para saber quién vendió y quién no, por lo que puede determinar quién hizo el esfuerzo y con esos datos el Estado debe hacer algo”. Sobre todo, opinó que se tienen que establecer mecanismos de premio “en función de que en la próxima crisis puede ser que nadie pague a la espera de la nueva moratoria”. En la Cámara de Diputados, legisladores de la oposición proponen introducir un artículo en el proyecto de ley enviado por el Gobierno para que se le conceda un crédito fiscal al contribuyente que pagó.

Vicente Lourenzo, asesor pyme, opinó al respecto que “la diferencia con la anterior moratoria es que esto es un salvataje. El que pagó, es porque pudo. No veo una actitud especulativa en el que no pudo cumplir”, señaló Lourenzo, quien consideró que hoy “el principio tributario deber ser sustento para seguir funcionando”, En ese sentido, el tributarista Federico De Luca dijo que “sería una buena medida porque hay gente que está haciendo un gran esfuerzo y de alguna manera le tiene que llegar algún beneficio, ya sea como crédito o eximición de impuestos por un período determinado”. Al respecto, Iván Sasovsky coincidió en que “hay gente que se está sacrificando su propio capital para no despedir gente, poniendo en juego sus ahorros para pagar y por ello el premio tiene que existir en cada moratoria”.