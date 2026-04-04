River vs. Blooming: cómo acceder a las entradas del partido para público argentino + Seguir en









Los hinchas argentinos que viajen a Bolivia podrán acceder a las entradas a través de Takenos, el canal habilitado para público visitante, mediante un proceso 100% digital.

Habrá disponible hasta 8.000 entradas que se podrán gestionar de forma digital, con la posibilidad de pagar en pesos, evitar costos extras y acceder a mejores condiciones. Foto: River

De cara al partido entre Club Atlético River Plate y Club Blooming, correspondiente a la primera jornada de la Copa Sudamericana, que se disputará el miércoles 8 de abril a las 21:30 en Santa Cruz de la Sierra, se habilitará el acceso de entradas para hinchas argentinos el domingo 5 de abril a las 11:00hs a través de la billetera digital Takenos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Mediante esta modalidad, habrá disponible hasta 8.000 entradas que se podrán gestionar de forma digital, con la posibilidad de pagar en pesos, evitar costos extras y acceder a mejores condiciones.

Cómo funciona El proceso es simple y completamente digital:

Ingresar a takenos.com/blooming-river;

En la landing vas a encontrar el paso a paso;

Descargar la app de Takenos y crear tu cuenta en minutos;

Ingresar saldo en tu cuenta sin costo;

Escanear el QR desde la app y realizar el envío de saldo;

Una vez confirmado el pago, se asigna la entrada;

La entrada es enviada posteriormente por el sistema de distribución de Blooming; La herramienta para argentinos en Bolivia Takenos es la billetera financiera líder en Bolivia y cuenta con más de 350.000 usuarios en el país. La aplicación permite pagar con QR, manejar pesos, bolivianos o dólares digitales desde un mismo lugar y acceder a mejores condiciones de tipo de cambio en consumos cotidianos como gastronomía, transporte o compras. Es la alternativa más eficiente frente a los métodos de pago tradicionales para quienes viajan desde Argentina al exterior.

Una solución para viajes internacionales Esta modalidad permite resolver de forma directa las dificultades habituales asociadas a la compra de entradas en otro país, especialmente en contextos de alta demanda como partidos internacionales. Para quienes estén organizando su viaje a Bolivia, la información completa del proceso y el acceso a las entradas se encuentra disponible en: takenos.com/blooming-river.