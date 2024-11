¿Y si lo tenés?: el increíble billete que vale más de dos millones dólares

image.png

Cómo es el billete de dólar que vale dos millones

Se trata de un símbolo del pasado financiero de los Estados Unidos y a la vez un testimonio de la guerra civil. Existen solamente 3 ejemplares de esta emisión. En el anverso, incluye tinta negra sobre un fondo teñido de oro con la frase "It is here by certified that One hundred dollars". Además, hay un águila imperial sosteniendo la bandera norteamericana.