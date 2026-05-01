Vicuña reiniciará trabajos en La Rioja y busca destrabar el conflicto con San Juan

La empresa retomará obras viales y mantenimiento en cuanto se levante la restricción judicial. El proyecto minero sigue operativo en San Juan en medio de una fuerte disputa interprovincial.

A la izquierda de la imagen se observa parte del yacimiento de cobre Josemaría. A la derecha, con las cumbres nevadas se ven los cerros de La Rioja, fuera del proyecto Vicuña.

Vicuña Corp. confirmó que reiniciará trabajos en La Rioja vinculados a infraestructura clave para el proyecto minero de cobre , una vez que quede sin efecto la orden judicial que hoy limita el tránsito y las actividades en territorio riojano. La decisión marca un intento de recomponer la operación en medio de un conflicto que involucra a esa provincia y a San Juan.

La empresa destacó la decisión del gobierno riojano de avanzar con el tratamiento de las Declaraciones de Impacto Ambiental necesarias para retomar las obras de la Ruta Provincial 506 y el bypass a Guandacol.

“Esto nos permitirá retomar el mantenimiento del camino y continuar con la licitación para concretar la circunvalación”, señalaron desde la compañía, subrayando que el proceso ya cuenta con participación de empresas locales y podría generar empleo en la región.

Obras, empleo y diálogo con la provincia

El reinicio de los trabajos forma parte de un esquema más amplio de articulación con la provincia que había quedado interrumpido por las acciones judiciales. Desde la empresa indicaron que las actividades se desarrollarán bajo estándares técnicos y ambientales, en línea con el marco regulatorio vigente.

En paralelo, Vicuña prevé retomar el diálogo con el gobierno que encabeza Ricardo Quintela para explorar oportunidades de desarrollo minero y avanzar en iniciativas de capacitación de mano de obra y fortalecimiento de proveedores locales. La compañía anticipó que habrá nuevos encuentros en las próximas semanas en territorio riojano.

minería Vicuña obras viales San Juan Obras para el Corredor Norte. Vicuña retomará obras en La Rioja cuando se levanten las restricciones judiciales. Vicuña Corp.

Un conflicto judicial contra la operatoria minera

El punto de quiebre se produjo el 16 de abril, cuando la jueza de Chilecito, María Greta Decker, ordenó la paralización por 30 días del proyecto en territorio riojano y prohibió el tránsito de vehículos vinculados a la iniciativa. La medida incluyó retenes policiales y respondió a un planteo del gobierno provincial por la falta de evaluación ambiental en su jurisdicción. Pero Vicuña siguió en operaciones con caminos alternativos.

En el fallo, se advirtió que “está en peligro la biodiversidad de toda una región” y que el tránsito de maquinaria podría generar impactos sobre suelos, cursos de agua e infraestructura vial.

La provincia cuestionó que el proyecto no haya presentado un Estudio de Impacto Ambiental para un corredor logístico de entre 140 y 200 kilómetros que atraviesa localidades del oeste riojano.

San Juan habilita la continuidad operativa

Mientras tanto, en San Juan la situación es distinta. En el marco de una causa iniciada por la empresa, la Justicia provincial otorgó una medida cautelar que garantiza la continuidad de las operaciones del proyecto Vicuña, impidiendo que terceros -públicos o privados- interfieran en su funcionamiento.

El fallo establece que la actividad cuenta con habilitación del Ministerio de Minería sanjuanino y refuerza la posición del gobierno provincial, encabezado por Marcelo Orrego, que sostiene que los recursos pertenecen a su jurisdicción. “Vamos a defender con la ley en la mano a San Juan y a los sanjuaninos”, afirmó el mandatario.

Viaje al corazón de Vicuña Minería San Juan Desde La Rioja plantean la necesidad de una mayor participación económica y controles ambientales más estrictos. Vicuña Corp.

Qué dicen los gobernadores

El conflicto expone una tensión de fondo entre ambas provincias. Desde La Rioja plantean la necesidad de una mayor participación económica y controles ambientales más estrictos. “El proyecto utilizó durante 25 años el camino de La Rioja y nunca dejó un peso”, cuestionó Quintela, quien también reclamó mayor participación local en el empleo.

El planteo incluye además preocupaciones de actores económicos y sociales. Cámaras empresarias locales advirtieron sobre el bajo impacto del proyecto en la economía provincial, mientras que vecinos de Guandacol realizaron protestas reclamando trabajo y contratación de servicios.

Del lado sanjuanino, la postura es jurídica y firme: el límite interprovincial está definido por la Ley Nacional 18.004 y los recursos corresponden a la provincia donde se encuentran. El debate, incluso, podría escalar a la Corte Suprema.

Un proyecto con continuidad

En este escenario, Vicuña busca recomponer su operación en La Rioja sin detener el avance del proyecto. La empresa continúa trabajando bajo el marco legal vigente en San Juan y avanza en acciones institucionales para normalizar el acceso a sus operaciones.

image Vicuña busca recomponer su operación en La Rioja sin detener el avance del proyecto.

El proyecto -una de las mayores apuestas de cobre en el mundo, operado por una joint venture entre BHP y Lundin Mining- avanza en alternativas logísticas. Entre ellas aparece la construcción del denominado “Corredor Norte”, un acceso completamente dentro de San Juan que busca eliminar la dependencia del paso por La Rioja. También se analiza el uso de rutas alternativas como la provincial 430, aunque con mayores costos y complejidad logística.

En paralelo, la empresa había iniciado antes del conflicto un proceso de integración territorial. Entre las iniciativas figura una obra de circunvalación en Guandacol -estimada en unos u$s10 millones- destinada a desviar el tránsito pesado fuera del casco urbano, uno de los principales focos de conflicto con la comunidad.

Un proyecto de más de u$s18.000 millones de inversión

La publicación de la Evaluación Económica Preliminar (PEA) de Vicuña marcó un punto de inflexión para la industria minera argentina al integrar por primera vez, bajo un único desarrollo, los depósitos Josemaría y Filo del Sol en San Juan. El plan impulsado por BHP y Lundin Mining contempla una inversión total estimada en u$s18.000 millones a lo largo de una década, con un esquema por etapas orientado a acelerar el flujo de caja inicial y reducir riesgos operativos. “Vicuña es claramente una de las cinco minas más grandes del mundo en oro, cobre y plata”, afirmó el CEO Ron Hochstein, quien destacó el carácter estratégico del proyecto para la Argentina.

San Juan Minería Ley de Glaciares FIlo del Sol Vicuña El plan impulsado por BHP y Lundin Mining contempla una inversión total estimada en u$s18.000 millones. Sebastián D. Penelli

El diseño prevé una mina a cielo abierto con planta concentradora en una primera etapa, seguida por el desarrollo de óxidos en Filo del Sol y una expansión integral del complejo. En régimen, la operación alcanzaría una capacidad cercana a 293.000 toneladas diarias, con infraestructura asociada como planta desalinizadora, sistemas de transporte de concentrado y tratamiento. La magnitud logística del emprendimiento es significativa: los yacimientos se ubican entre los 4.230 y 5.200 metros sobre el nivel del mar, lo que plantea desafíos operativos de alta complejidad.

En términos productivos, la PEA proyecta 395.000 toneladas anuales de cobre en promedio durante los primeros 25 años, junto con 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata. “Podemos hablar de casi 400.000 toneladas de cobre promedio y en años pico cerca de 500.000 toneladas, con exportaciones verdaderamente monstruosas”, subrayó Hochstein. A precios conservadores, el proyecto podría generar unos u$s6.000 millones anuales en exportaciones, con fuerte sensibilidad al alza si se mantienen condiciones favorables en los mercados internacionales.