Patentamientos en baja: abril cerró con caída interanual y el mercado vuelve a encender alertas + Seguir en









Con 47.564 unidades, el mes registró una baja del 13,6% frente a al mismo período de 2025. En el acumulado del año, también se mantiene la tendencia negativa.

El mercado automotor tuvo un abril bajo en ventas Depositphotos

El mercado automotor argentino volvió a mostrar signos de debilidad en abril. Según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se patentaron 47.564 vehículos 0 KM, lo que representa una caída del 13,6% interanual respecto a las 55.025 unidades registradas en el mismo mes de 2025.

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En la comparación mensual, también se observa un retroceso del 3,3% frente a marzo de 2026, cuando se habían alcanzado los 49.200 patentamientos. Así, el acumulado de los primeros cuatro meses del año llega a 205.114 unidades, un 5,7% menos que en igual período del año pasado.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, señaló que el mercado atraviesa una etapa de transformación, con mayor competencia, baja de precios y una oferta más amplia, especialmente por el avance de marcas asiáticas. En ese sentido, destacó que el contexto actual puede resultar favorable para los compradores.

Ranking de marcas: liderazgo con caídas generalizadas en el mercado automotor En abril, Toyota encabezó el ranking con 6.691 unidades, aunque con una fuerte baja del 31,4% interanual. Le siguieron Volkswagen con 5.538 (-38,0%) y Fiat con 5.021 (-19,8%).

El top 10 de marcas se completó con:

Ford : 3.862 (-11,8%)

: Chevrolet : 3.847 (-7,9%)

: Renault : 3.526 (-31,7%)

: Peugeot : 2.976 (-29,8%)

: Citroën : 1.790 (-23,1%)

: BYD : 1.701 (sin base comparativa en 2025)

: (sin base comparativa en 2025) Jeep: 1.137 (-42,2%) La mayoría de las automotrices muestran caídas significativas en la comparación interanual, reflejando un mercado más competitivo pero aún inestable. Modelos más vendidos: dominio de las pick ups y SUV En cuanto a los modelos, la Toyota Hilux volvió a liderar con 2.346 unidades, aunque también con una baja del 31,4% interanual. El segundo lugar fue para el Peugeot 208 con 1.819 (-34,3%), seguido por la Ford Territory, que se destacó con 1.570 unidades y un crecimiento del 35,6%. toyota-hilux-srx-2024-delantera En cuanto a los modelos, la Toyota Hilux volvió a liderar con 2.346 unidades, aunque también con una baja del 31,4% interanual. El ranking de los diez modelos más vendidos lo completan: Ford Ranger : 1.437 (-32,9%)

: Fiat Cronos : 1.436 (-42,0%)

: Volkswagen Tera : 1.292 (nuevo en el ranking)

: (nuevo en el ranking) Chevrolet Tracker : 1.209 (-29,0%)

: Chevrolet Onix : 1.182 (-6,3%)

: Volkswagen Amarok : 1.156 (-44,8%)

: Toyota Yaris Cross: 1.128 (sin comparación directa) El desempeño evidencia un claro predominio de pick ups y SUV, aunque con caídas en la mayoría de los casos, salvo excepciones puntuales como la Ford Territory y algunos modelos recientemente incorporados. Con este panorama, el sector continúa atravesando un escenario de ajuste, donde la competencia, los precios y el contexto macroeconómico serán determinantes para definir la evolución de los próximos meses.