El mercado automotor argentino volvió a mostrar signos de debilidad en abril. Según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se patentaron 47.564 vehículos 0 KM, lo que representa una caída del 13,6% interanual respecto a las 55.025 unidades registradas en el mismo mes de 2025.
Patentamientos en baja: abril cerró con caída interanual y el mercado vuelve a encender alertas
Con 47.564 unidades, el mes registró una baja del 13,6% frente a al mismo período de 2025. En el acumulado del año, también se mantiene la tendencia negativa.
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En la comparación mensual, también se observa un retroceso del 3,3% frente a marzo de 2026, cuando se habían alcanzado los 49.200 patentamientos. Así, el acumulado de los primeros cuatro meses del año llega a 205.114 unidades, un 5,7% menos que en igual período del año pasado.
El presidente de ACARA, Sebastián Beato, señaló que el mercado atraviesa una etapa de transformación, con mayor competencia, baja de precios y una oferta más amplia, especialmente por el avance de marcas asiáticas. En ese sentido, destacó que el contexto actual puede resultar favorable para los compradores.
Ranking de marcas: liderazgo con caídas generalizadas en el mercado automotor
En abril, Toyota encabezó el ranking con 6.691 unidades, aunque con una fuerte baja del 31,4% interanual. Le siguieron Volkswagen con 5.538 (-38,0%) y Fiat con 5.021 (-19,8%).
El top 10 de marcas se completó con:
- Ford: 3.862 (-11,8%)
- Chevrolet: 3.847 (-7,9%)
- Renault: 3.526 (-31,7%)
- Peugeot: 2.976 (-29,8%)
- Citroën: 1.790 (-23,1%)
- BYD: 1.701 (sin base comparativa en 2025)
- Jeep: 1.137 (-42,2%)
La mayoría de las automotrices muestran caídas significativas en la comparación interanual, reflejando un mercado más competitivo pero aún inestable.
Modelos más vendidos: dominio de las pick ups y SUV
En cuanto a los modelos, la Toyota Hilux volvió a liderar con 2.346 unidades, aunque también con una baja del 31,4% interanual. El segundo lugar fue para el Peugeot 208 con 1.819 (-34,3%), seguido por la Ford Territory, que se destacó con 1.570 unidades y un crecimiento del 35,6%.
El ranking de los diez modelos más vendidos lo completan:
- Ford Ranger: 1.437 (-32,9%)
- Fiat Cronos: 1.436 (-42,0%)
- Volkswagen Tera: 1.292 (nuevo en el ranking)
- Chevrolet Tracker: 1.209 (-29,0%)
- Chevrolet Onix: 1.182 (-6,3%)
- Volkswagen Amarok: 1.156 (-44,8%)
- Toyota Yaris Cross: 1.128 (sin comparación directa)
El desempeño evidencia un claro predominio de pick ups y SUV, aunque con caídas en la mayoría de los casos, salvo excepciones puntuales como la Ford Territory y algunos modelos recientemente incorporados.
Con este panorama, el sector continúa atravesando un escenario de ajuste, donde la competencia, los precios y el contexto macroeconómico serán determinantes para definir la evolución de los próximos meses.
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