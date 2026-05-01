Advierten que el programa del Gobierno mutó hacia la inversa del "punto Anker": qué implica

Se trata de ese momento en el que el Estado deja de demandar la mayor parte del dinero disponible en el mercado y se allana espacio a los privados. Al inicio de la gestión estaba en boca de todos los funcionarios de Economía.

El famoso " punto Anker" que era mencionado una y otra vez por los funcionarios que acompañan al ministro de Economía, Luis Caputo, al inicio de la gestión quedó muy lejos. Se refiere al momento en el que, por el orden de las cuentas del fisco, el Estado demanda menos financiamiento que el sector privado .

Ese punto quedó fuera del discurso de los hombres del Palacio de Hacienda. Y es que ahora lo financiero está tomando mayor importancia para la estabilidad y continuidad del programa que el aspecto fiscal .

Así lo señaló Marina Dal Poggetto, la directora de EcoGo, durante una de las charlas que se ofrecieron en el marco de la ExpoEfi 2026 que tuvo lugar la semana pasada en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Allí explicó que el programa económico del gobierno "ya no depende del programa fiscal sino del programa financiero" . En otras palabras, el superávit fiscal , si bien es necesario para la salud del modelo, ya no sería la piedra angular del mismo , que ahora depende de conseguir rollear deuda .

Al respecto, la economista precisó que "la contracción de pesos por el programa financiero es la inversa del punto Anker" .

Embed Correcto Ari! Se llegó al “punto Anker” finalmente.

Empezó “oficialmente” la escasez de pesos. Consecuencia de emisión cero vs aumento de la demanda de dinero y de crédito.

Por eso mantuvimos las reservas en el Central a tasa cero en lugar de recomprarle deuda.

A 9 meses del… https://t.co/fIhe75ygjN — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 27, 2024

"El Tesoro festejaba el punto Anker, la emisión y la liberación de capacidad monetaria de los bancos. Mientras tenía controles de capital eso funcionaba. Eso dejó de funcionar por la volatilidad de tasas y ahora está jugando al revés. El Tesoro está retirando los pesos", explicó.

Para la economista, en realidad el programa financiero "es la contracara de la compra de dólares" que lleva adelante el Banco Central. Toda la emisión de dinero que se hace por esa vía la absorbe luego el Tesoro en licitaciones quincenales.

Desde hace cuatro meses, el nivel de rollover de deuda en moneda local supera el 100%, lo que indica que, además de retirar lo que vence, el Gobierno se lleva más. La economista indicó además que el Banco Central también se está retirando pesos mediante pases.

En ese sentido, consideró que el programa "puede funcionar" en la medida en que pueda seguir estirando plazos de vencimientos. "Por ahora, lo que se está viendo es que la deuda en dólares se financia en el mercado doméstico, no estamos yendo afuera, y la deuda en pesos todavía está empezando a estirar los vencimientos", añadió.





Marina Dal Poggetto 2 Fuchila Marina dal Poggetto. Mariano Fuchila

Dijo que el Gobierno "va encontrándole la vuelta para poder manejar la deuda de pesos y la deuda en dólares, y no cabe duda de que va a manejar la deuda en dólares hasta el final de la gestión".

El problema, según señaló, es la incertidumbre política y la inflación todavía persistente. En ese sentido, consideró que, dado ese escenario, no se podría repetir el ciclo de crédito que facilitó la recuperación de la actividad en 2024, tras el ajuste inicial. Va a subir el crédito, pero no habrá un boom.

Alvarez Agis: "La política monetaria va a estar menos contractiva"

Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía y director de la consultora PXQ, afirmó, en tanto, que "si se mira la situación respecto de lo que pasaba hace tres meses, la política monetaria se ha vuelto menos contractiva". Y también señaló que "mirando hacia adelante, la política fiscal va a ser menos contractiva".

De hecho, considera que, de alguna manera, el Gobierno mostró pragmatismo y, aunque en el discurso diga otra cosa, en los hechos está dando señales de que le preocupa la caída de la actividad.