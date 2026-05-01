Salarios: uno por uno, cuáles son los aumentos confirmados en mayo para todos los trabajadores

Con una inflación acumulada superior al 9% en el primer trimestre, los acuerdos salariales muestran una marcada heterogeneidad, pero con un denominador común: la mayoría de los aumentos corre por detrás o apenas empata la suba de precios.

Los salarios en la primera parte del año continúan rezagados y, pese a los incrementos mensuales —que en muchos casos se ubican muy por debajo de la inflación, entre el 1% y el 3%—, los mecanismos de compensación, como los bonos, solo aportan un alivio parcial.

Bajo este escenario, hay dos factores centrales a considerar. Por un lado, la desindexación salarial: muchos gremios negocian sobre bases iniciales muy bajas y tarde, lo que limita el impacto real de las recomposiciones. Por otro, vale mencionar que los sectores más golpeados por el rezago de la actividad económica marcan el pulso de los salarios más deprimidos del sector privado —como construcción, comercio y estatales—. Incluso gremios que históricamente lideraban las negociaciones, como Camioneros o encargados de edificios, hoy corren por detrás, reflejando una pérdida real del poder adquisitivo que atraviesa tanto al empleo privado como al público, aunque con distinta intensidad.

En esa línea, un informe reciente de la Fundación Mediterránea advierte que “en el sector privado, las negociaciones paritarias operaron como un techo, cerrando en su mayoría por debajo de la inflación durante los últimos meses”. Según el estudio, los ingresos aún se ubican en niveles de octubre de 2023, previos al shock inflacionario. “En febrero de 2026, la masa de ingresos total se ubicó un 4% por debajo de aquel mes, aunque con disparidad entre componentes”, señalaron.

Además, destacaron un cambio en la composición: perdieron peso los ingresos del empleo formal y crecieron los más inestables, especialmente el cuentapropismo y la informalidad. Si bien la desaceleración de la inflación permitió cierta recuperación, esta se dio sobre una base “débil y heterogénea”. El desafío de fondo, concluyen, pasa por recomponer ingresos con eje en el empleo formal, no solo para mejorar el nivel salarial, sino también su calidad y sostenibilidad en el tiempo.

A su vez, un relevamiento de la Universidad de San Andrés (UDESA) refleja el creciente malestar social: en abril, los bajos salarios se ubicaron entre las tres principales preocupaciones de la población, una inquietud que se intensificó desde diciembre de 2025.

En este contexto, distintos sectores avanzaron con nuevos acuerdos salariales para el mes en curso. A continuación, el detalle rubro por rubro.

Empleadas domésticas

La Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares acordó un nuevo aumento salarial para este mes del 1,8%, mientras que resta para el próximo un 1,6%. Además, se resolvió incorporar a los salarios básicos el 50% de la suma no remunerativa correspondiente a marzo de 2026 durante abril, mientras que el 50% restante será incluido en julio. El monto de la suma no remunerativa, depende de las horas trabajadas y será de $10.000 a $20.000, siendo uno de los aumentos salariales más bajos comparativamente a otros gremios.

Sanidad

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) firmó un nuevo acuerdo que establece una recomposición total del 9,4% sobre los básicos vigentes hasta marzo de 2026. El incremento alcanza a todos los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 42/89. Para este mes, se aplica el último tramo del acuerdo, con un aumento del 1,6%, al que se suma el pago de un bono de $90.000.

Farmacéuticos y bioquímicos

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) cerró una de las paritarias más altas del mercado, con salarios que se ubican entre los más elevados del país dentro del sector privado.

Según lo acordado:

El salario básico en abril es de $3.444.000

En mayo (a cobrar en junio) asciende a $3.549.000

En junio (a cobrar en julio) alcanza los $3.624.000

A estos valores se suman adicionales por Competencias, Gestión y Permanencia, que representan un incremento adicional del 30% sobre el salario básico. El acuerdo alcanza exclusivamente a trabajadores comprendidos en los convenios colectivos 691/14, 707/15, 794/22 y 795/22, incluyendo farmacéuticos y bioquímicos que se desempeñan como directores en farmacias, droguerías y laboratorios.

Construcción

El nuevo entendimiento ya homologado fija nuevos valores salariales para los trabajadores bajo los convenios colectivos 76/75 y 577/10.

Para este mes, los trabajadores perciben un aumento del 1,9% sobre los básicos de marzo, mientras que en mayo se aplicará un incremento adicional del 1,8%. Además, el acuerdo contempla la absorción de parte de las sumas no remunerativas al salario básico, lo que impacta en la base de cálculo de futuros aumentos, adicionales y aguinaldo.

Bancarios

El gremio La Bancaria acordó un nuevo incremento en línea con la inflación de marzo, que fue del 3,4%, aplicable a todas las remuneraciones.

Con este ajuste, el sector acumula un incremento del 9,4% en el primer trimestre del año respecto de diciembre de 2025. Además, se fijó que el monto mínimo del Día del Bancario será de $2.014.092,28, cifra que se actualizará en función de futuras revisiones salariales.

Estatales

Los trabajadores estatales presentan acuerdos diferenciados según jurisdicción.

Provincia de Buenos Aires: Se acordó un incremento del 2,5% para este mes, que completa un aumento total del 7,5% en el período. El acuerdo incluye una mesa de monitoreo en mayo y la reapertura de negociaciones en junio.

Se acordó un incremento del 2,5% para este mes, que completa un aumento total del 7,5% en el período. El acuerdo incluye una mesa de monitoreo en mayo y la reapertura de negociaciones en junio. Ciudad de Buenos Aires: Los empleados públicos reciben un aumento del 4%, tomando como base los salarios de marzo 2026. Además se mantiene bono de $60.000, adicionales aumentan 4% y el presentismo se eleva a $67.250.

Los empleados públicos reciben un aumento del 4%, tomando como base los salarios de marzo 2026. Además se mantiene bono de $60.000, adicionales aumentan 4% y el presentismo se eleva a $67.250. Estatales nacionales: El Gobierno fijó aumentos escalonados mediante el Decreto 206/2026: 1,7% este mes, y 1,5% adicional el próximo.

Camioneros

El gremio de Camioneros continúa aplicando el acuerdo paritario correspondiente al período marzo-agosto, que establece una recomposición total del 10,1%. Este incremento se distribuye en seis tramos mensuales. Para este mes, corresponde una suba del 1,8%.

Un punto clave del acuerdo es que $49.471 de ese aumento se incorporan al salario básico, lo que mejora la base de cálculo para adicionales, futuras actualizaciones y negociaciones salariales.

Choferes de colectivos (UTA)

En el caso de los choferes de colectivos del AMBA, el salario básico conformado en mayo de 2026 se ubica por encima de los $1.545.278. Al sumar adicionales como antigüedad, viáticos y presentismo, el ingreso total mensual inicial se eleva a un rango de entre $1.890.000 y $2.000.000.

Además, el acuerdo incluye el pago de una suma fija no remunerativa de $120.000, incorporada al esquema salarial vigente desde abril.

Alimentación

El gremio bajo el CCT 244/94 acordó un aumento del 9,67% desde abril que se cobra en mayo y una suma fija de $100.000. De esta manera, los corredores y vendedores exclusivos de la industria de la alimentación pasan a cobrar un sueldo básico de $689.565,30 mensuales.

Empleados de comercio

Los trabajadores mercantiles reciben un incremento del 2% en abril que se cobra este mes y 1,5% el mes siguiente, junto con un bono extraordinario de $120.000. Además, se estableció una contribución empresarial de $28.000 por trabajador.

Trabajadores del seguro

El sector percibe un aumento del 3,5% este mes alcanzando una suba acumulada del 12,5% desde diciembre sobre salarios de octubre 2025. Este incremento impacta también en el cálculo del aguinaldo.

Hoteleros y gastronómicos

En el marco del CCT 362/03, los salarios muestran diferencias según categoría:

Categoría 1 (inicial): pasa de $996.633 en abril a $1.051.082 en junio

pasa de $996.633 en abril a Categoría 7 (más alta): de $2.929.140 en abril a $3.089.077 en junio

A esto se suman montos no remunerativos:

Desde $39.500 en categorías iniciales

en categorías iniciales Hasta $116.000 en puestos de mayor categoría.

Comida rápida

El acuerdo establece sumas y aumentos escalonados: suma fija de entre $35.000 a $40.000, un aumento del 1,9% para este mes y un refuerzo adicional de entre $50.000 y $55.000 según categoría. El acuerdo alcanza a empleados de cadenas como McDonald’s, Burger King y Mostaza, entre otras.

Para marzo, una suma no remunerativa de entre $35.000 y $40.000

Desde abril, un incremento del 1,9%

Además, un refuerzo adicional de entre $50.000 y $55.000, según categoría

El acuerdo alcanza a empleados de cadenas como McDonald’s, Burger King y Mostaza, entre otras.

Trabajadores de entidades deportivas (UTEDYC)

El acuerdo contempla un aumento del 3,5% en abril, que completa el esquema vigente. Con este ajuste, los haberes incorporan el último tramo del acuerdo, lo que lleva la mejora acumulada a cerca del 10% en el primer tramo del año.

Trabajadores rurales

El gremio UATRE definió nuevas escalas salariales para el peón general, con aumentos en tres etapas: para este mes, el básico escala a $1.067.018, mientras que el próximo mes se ubicará en $1.093.693. El salario venía de $1.000.908,17 en febrero, lo que refleja una recomposición progresiva tras varios meses sin actualizaciones.

Carga y descarga

En el marco del CCT 733/1, los salarios para abril quedan definidos de la siguiente manera: para un Operario categoría 1: $1.474.050 de básico + $75.940 no remunerativos. Para un operario categoría 4: $1.255.016 de básico + $64.656 no remunerativos. El acuerdo se encuentra pendiente de homologación.

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Químicos y petroquímicos

El convenio establece un incremento del 9,5% en abril, junto con un esquema de actualización trimestral atado al IPC. Además, se incorpora el pago de una gratificación extraordinaria no remunerativa, con mecanismos de ajuste según la evolución de los precios.

Telefónicos

El acuerdo firmado por CONSITEL impacta en los salarios de abril, con los siguientes básicos:

Telefonía fija: $1.951.400

$1.951.400 Telefonía móvil: $1.456.960

A estos valores se suman adicionales como presentismo, turnos especiales y capacitación.

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Petroleros

Los trabajadores petroleros de Vaca Muerta pasarán a tener un salario básico de $3.914.000 tras el nuevo acuerdo paritario alcanzado entre los sindicatos del sector y las cámaras empresarias.

El incremento pactado es del 8,6%, con impacto directo en los haberes de abril, y tiene como objetivo compensar la inflación acumulada durante el período 2025-2026. Sin embargo, el efecto real en el ingreso de bolsillo será menor: el ajuste se traduce en una mejora efectiva del 7,68%, una vez aplicados los descuentos y aportes habituales.

Maestranza

El sector recibe un incremento para este mes del 0,8% correspondiente a abril, que se suma al aumento del 3,35% otorgado en marzo. Con esta actualización, el salario de un oficial alcanza los $990.934 mensuales.

Encargados de edificios

El acuerdo contempla un incremento del 2%, con sumas fijas de $20.000 para cuarta categoría y de $10.000 para el resto. Con estos ajustes, el sueldo promedio de un encargado de cuarta categoría se ubica en torno a $1.000.000 mensuales, sin contar adicionales como antigüedad.

SMATA- Mecánicos

El acuerdo vigente entre abril y junio fija las siguientes escalas: para la Categoría 1: $1.630.085,67 y para la Categoría 7: $2.674.651,68. Las categorías intermedias presentan incrementos graduales según la complejidad de las tareas.