SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
1 de mayo 2026 - 08:30

Supermercados liquidan televisores desde $199.000: cuáles son las mejores ofertas y cómo aprovecharlas

Las cadenas buscan incentivar el consumo con cuotas sin interés y promociones bancarias. Televisores de gama media y alta, las promociones más fuertes.

A medida que se escala en tamaño y tecnología, los precios suben, pero con descuentos importantes respecto a los valores originales.

Las principales cadenas de supermercados del país activaron una liquidación de televisores con precios rebajados y financiación en cuotas. Las ofertas incluyen modelos puntuales con descuentos de hasta el 39%, con valores que parten desde los $199.000 para equipos de entrada.

Las promociones están disponibles en tiendas como Carrefour, Jumbo y ChangoMás. La oferta incluye modelos de distintas gamas, desde televisores básicos de menor tamaño hasta Smart TV 4K de grandes pulgadas.

Informate más
Televisores desde $199.000: los modelos más económicos

Ofertas en Carrefour

  • Smart TV Android 58″ Noblex 4K 91DB58X7550 – 27% off – $799.000 ($1.109.000) – 9 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito

  • Smart TV 58″ Philips LED 4K Google TV 58PUD7310/77 – 16% off – $749.000 ($899.000) – 12 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito

  • Smart TV 43″ Noblex FHD DV43X7180 – 36% off – $349.000 ($549.000) – 12 cuotas fijas con Visa o Mi Carrefour Crédito

  • Smart TV 50″ Noblex UHD 4K Google TV DV50X8580 – 37% off – $499.000 ($799.000) – 12 cuotas fijas con Visa o Mi Carrefour Crédito

  • Smart TV BGH 43″ Android B4325FS5 – 23% off – $459.000 ($598.000) – 6 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito

  • Smart TV LED FHD Philips 43″ 43PFD6910/77 – 22% off – $469.000 ($609.000) – 6 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito

  • Smart TV 43″ TCL QLED Google TV 43S5K – 30% off – $419.000 ($599.000) – 6 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito

  • Smart TV 50″ LG 4K UHD 50UA8050PSA – 18% off – $729.000 ($899.000) – 6 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito

  • Smart TV 60″ BGH QLED Google TV B6026US7G – 33% off – $799.000 ($1.199.000) – 12 cuotas fijas con Visa o Mi Carrefour Crédito

  • Smart TV 50″ BGH QLED 4K UHD Google TV B5026US7G – 11% off – $799.000 ($899.000) – 9 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito

  • TV 24″ Noblex HD 24X4000 – 27% off – $199.000 ($276.000) – 12 cuotas fijas con Visa o Mi Carrefour Crédito

  • Smart TV 100″ Noblex 4K QLED Black Series Pro Google – 20% off – $4.799.000 ($5.999.000) – 12 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito

  • Smart TV 32″ BGH Android PNE040290 – 39% off – $239.000 ($398.000) – 6 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito

Ofertas en Jumbo

  • Smart TV 50″ Crystal UHD UN50U8000FGCZB Samsung – 29% off – $639.999 ($899.999) – hasta 12 cuotas y promos con tarjeta
  • TV LED 58″ Smart DB58X7500 Noblex – 10% off – $818.999,10 ($909.999) – hasta 12 cuotas y promos con tarjeta
  • Smart TV 65″ LED 4K 65PUD8100/77 Philips – 10% off – $1.169.999,10 ($1.299.999) – hasta 12 cuotas y promos con tarjeta
  • Smart TV 65″ QLED 4K QN65Q7FAAGCZB Samsung – 10% off – $1.484.999,10 ($1.649.999) – hasta 12 cuotas y promos con tarjeta
  • Smart TV 75″ Google TV 4K Ultra HD DV75X8580 Noblex – 10% off – $1.790.999,10 ($1.989.999) – hasta 12 cuotas y promos con tarjeta
  • Smart TV 55″ LED Full HD 55V6C-F TCL – 10% off – $719.999,10 ($799.999) – hasta 12 cuotas y promos con tarjeta
  • Smart TV 55″ Crystal 4K Ultra HD UN55U8000FGCZB Samsung – 26% off – $739.999 ($999.999) – hasta 12 cuotas y promos con tarjeta
  • Smart TV 75″ QLED 4K QN75Q7FAAGCZB Samsung – 10% off – $2.294.999,10 ($2.549.999) – hasta 12 cuotas y promos con tarjeta
  • Smart TV 32″ HD UN32H5000FGCZB Samsung – 10% off – $368.999,10 ($409.999) – hasta 12 cuotas y promos con tarjeta
  • Smart TV 50″ UHD 4K con ThinQ AI 50UA8050PSA LG – 10% off – $765.733,22 ($850.814,69) – hasta 12 cuotas y promos con tarjeta
  • Smart TV 43″ HD Philips – 10% off – $422.999,10 ($469.999) – hasta 12 cuotas y promos con tarjeta
  • Smart TV 55″ LED 4K 55PUD7309/77 Philips – 10% off – $683.999,10 ($759.999) – hasta 12 cuotas y promos con tarjeta
presencia. Jumbo, una de las marcas insignia de Cencosud en el país.
Ofertas en ChangoMás

  • Smart TV LED 55″ Crystal UHD Samsung – 26% off – $739.999 ($999.999) – hasta 12 cuotas sin interés con Visa y Master
  • Smart TV LED 50″ Philips 4K Ultra HD 50PUD8100/77 – 7% off – $649.999 ($699.999) – hasta 12 cuotas sin interés con Visa y Master
  • Smart TV LED 50″ Crystal UHD Samsung – 29% off – $639.999 ($899.999) – hasta 12 cuotas sin interés con Visa y Master
  • TV Philips LED 43″ Full HD Titan 43PFD6910/77 – 16% off – $459.999 ($549.999) – hasta 12 cuotas sin interés con Visa y Master
  • TV QLED 55″ TCL Ultra HD Google TV 55C655A-F – 20% off – $799.999 ($999.999) – hasta 12 cuotas sin interés con Visa y Master
  • Smart TV LED 40″ Full HD Google TV Philips 40PFD6920/77 – 14% off – $429.999 ($499.999) – hasta 12 cuotas sin interés con Visa y Master
  • Smart TV QLED 55″ 4K Ambilight Titan OS Philips 55PUD8250/77 – 18% off – $899.999 ($1.099.999) – hasta 12 cuotas sin interés con Visa y Master
  • Smart TV LED 75″ 4K Android Philips 75PUD8507/77 – 14% off – $1.899.999 ($2.199.999) – hasta 12 cuotas sin interés con Visa y Master
Qué conviene mirar antes de comprar

Un punto clave que a tener en cuenta es que las ofertas están sujetas a disponibilidad. Esto implica cantidad limitada de unidades y posible variación según sucursal o tienda online.

Por otro lado, más allá del precio, hay datos que conviene revisar, cómo:

  • resolución (HD, Full HD o 4K)
  • sistema Smart (Android TV, Google TV u otros)
  • tamaño en relación al espacio
  • conectividad (HDMI, WiFi).

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias