Mina Gualcamayo: de un cierre inminente a 30 años de vida útil con inversiones por más de u$s650 millones

El nuevo Reporte de Sostenibilidad 2025 confirma el giro estratégico del proyecto en San Juan, impulsado por el RIGI y el desarrollo de Carbonatos Profundos.

El caso Mina Gualcamayo refleja una tendencia más amplia: la reconversión de activos maduros en proyectos de nueva generación, con foco en eficiencia, sostenibilidad y escala.

La histórica Minas Argentinas dio un giro estructural en el futuro de la Mina Gualcamayo : de un escenario cercano al cierre a una proyección de al menos 30 años de operación , respaldada por inversiones que superan los u$s650 millones . El cambio quedó plasmado en su Reporte de Sostenibilidad 2025, donde la compañía redefine el rol del yacimiento como un activo estratégico de largo plazo.

El principal motor de este reposicionamiento es el avance del proyecto Carbonatos Profundos (DCP) , que ya cuenta con la actualización del Informe de Impacto Ambiental y su incorporación al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) . Este esquema no solo mejora la viabilidad económica del proyecto, sino que habilita su expansión productiva y la generación de empleo a gran escala.

En paralelo, la empresa avanza en iniciativas energéticas como un parque solar de 50 MW , alineando la operación con estándares globales de descarbonización.

“ Este nuevo escenario transforma a Gualcamayo en un modelo de minería moderna, eficiente y con proyección de largo plazo ”, destacan desde la compañía, que forma parte de Aisa Group.

El informe marca además un hito a nivel nacional: Minas Argentinas es la primera empresa del país en reportar bajo el estándar internacional GRI 14 para el sector minero, una norma que exige mayor transparencia y consistencia en la gestión de impactos ambientales, sociales y económicos.

En el eje ambiental, la gestión del agua aparece como el punto crítico para sostener la licencia social en San Juan. A esto se suma la gestión integral de residuos bajo estándares internacionales como ICMI, certificaciones ISO 14001 y el monitoreo de emisiones, posicionando a la operación dentro de los niveles más exigentes de la industria.

Juan José Retamero Mina Gualcamayo Mina Gualcamayo

El reporte también refleja un fuerte anclaje territorial. El 97% de la dotación es sanjuanina y más del 69% de los proveedores son nacionales, lo que consolida a Gualcamayo como un motor económico regional. La compañía impulsa además programas de desarrollo comunitario, infraestructura, educación y emprendedurismo, articulando con más de 50 instituciones locales.

Herramientas como el Fondo Fiduciario Gualcamayo refuerzan este esquema, asegurando que la renta minera tenga impacto directo en las comunidades cercanas y contribuya al desarrollo sostenible del territorio.

Desde el punto de vista técnico, el yacimiento actualizó recientemente sus recursos y reservas bajo estándares internacionales (NI 43-101 y JORC), alcanzando 7,1 millones de onzas equivalentes de oro, de las cuales 4,9 millones ya están clasificadas como reservas.

Este respaldo geológico, junto con la inversión prevista y el marco regulatorio del RIGI, permite proyectar una operación de largo plazo con fuerte impacto económico, social y productivo.