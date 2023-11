Argentina comienza en la Billie Jean King

Para el dobles la capitana argentina, la tucumana Mercedes Paz, anunció a Martina Capurro Taborda y Guillermina Naya, mientras que del lado de Eslovaquia estarán

Hruncakova y Tereza Mihalikova, según lo adelantó el capitán Matej Liptak.

“Tengo mucha fe, se que es una serie muy dura pero veo bien a las chicas. Las favoritas son ellas, pero venimos a dar competencia”, adelantó la capitana Mercedes Paz. En cuanto al sorteo, las argentinas quedaron conformes con que sea Riera la encargada de animar el primer punto ante la mejor jugadora del equipo europeo. “Justo antes del sorteo Nachu (Podoroska) me había preguntado qué prefería, yo le dije que empezar, así que me puse contenta con el resultado. Me gusta porque sabés el horario en el que jugás. Ojalá sea una buena serie, ojalá pueda dejar todo para poder ganar”, comentó la pergaminense de 21 años, según informó prensa de la AAT.