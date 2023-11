Boca lo ganó en agonía y aún sueña

Cuando parecía que el empate estaba sellado, a los 44 minutos Miguel Merentiel, de penal, tras una falta de Guillermo Balzi al propio uruguayo, señaló la victoria de los locales en un partido donde otra vez no mostraron un buen juego. El “¡uruguayo, uruguayo!” retumbó en la Bombonera y no fue por Edinson Cavani sino por el jugador al que esta semana Boca compró su pase a Palmeiras, de Brasil, y es el goleador del equipo en el año con 15 tantos en 43 partidos. En la Copa de la Liga lleva 6 goles y es sin duda uno de los aciertos de Juan Román Riquelme cuando lo pidió a préstamo a Palmeiras donde no tenía lugar y jugaba muy poco. Otra vez el peruano Luis Advíncula fue una de las figuras de la cancha y cada vez que intervenía era ovacionado por los hinchas. La hinchada de Boca recibió a su equipo como si hubiese obtenido la Copa Libertadores ante Fluminense, el aliento fue el de siempre, pero otra vez al equipo le costó jugar bien ante un rival que por momentos fue superior y que no mereció irse derrotado. El próximo encuentro boquense será por semifinales de la Copa Argentina, otra posibilidad para ingresar a la Copa Libertadores 2024, ante Estudiantes, de La Plata el próximo miércoles 22/11 en el estadio Mario Alberto Kempes.