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El tenista argentina venció al español Daniel Mérida por 6-2, 4-6 y 7-5 en una final que duró casi dos horas y media. Así, logró sacarse la espina tras dos definiciones perdidas en 2024.

Mariano Navone se consagró campeón en Bucarest y consiguió el primer título ATP de su carrera. ATP

El tenista argentino Mariano Navone logró el primer título ATP de su carrera este domingo tras consagrarse campeón del ATP 250 de Bucarest, donde se impuso al español Daniel Mérida por 6-2, 4-6 y 7-5 en una final que duró casi dos horas y media.

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El encuentro, disputado en Rumania en el Centro Nacional de Tenis que lleva el nombre de Simona Halep, presentó un desarrollo cambiante con catorce quiebres de servicio. El argentino mostró un tenis muy sólido y una gran resistencia física en los tramos finales del juego ante un rival que cometió 58 errores no forzados.

Así, Navone dominó el primer set con claridad, cedió el segundo en un parcial con siete rupturas y definió en el tercero tras un cierre ajustado.

Navone.png El tenista argentina venció al español Daniel Mérida por 6-2, 4-6 y 7-5 en una final que duró casi dos horas y media. Mariano Navone se consagró campeón del ATP 250 de Bucarest El bonaerense, nacido en 9 de Julio, logró sacarse la espina luego de haber perdido en dos oportunidades en 2024 y llegó a esta nueva definición con mayor experiencia.

Desde febrero, Navone trabaja con Alberto Mancini, tras cerrar su etapa con Andrés Dellatorre. Este cambio marcó un nuevo impulso luego de un período irregular: había sido top 30 en 2024, cayó hasta el puesto 99 y atravesó dificultades físicas, especialmente en los pies.

Tras esta victoria, subirá 18 puestos en el ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales a partir del lunes 6 de abril del 2026. Por lo tanto, escalará del 60° al 42° en el escalafón global. El título se suma a una racha positiva, con diez triunfos en sus últimos once partidos, y llega después de consagrarse en el Challenger de Punta Cana. Además, se convirtió en el cuarto campeón argentino en Bucarest, después de Franco Davin, José Acasuso y Juan Ignacio Chela. Ahora, tras la consagración de Mariano Navone en Bucarest, dos argentinos irán por el título en distintos rincones del circuito. Román Andrés Burruchaga en Houston y Marco Trungelliti en Marrakech buscarán coronar semanas soñadas y sumar un nuevo trofeo para el país.

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