Caos en un desfile en EEUU: un conductor atropelló a una multitud durante un desfile dejando al menos 15 heridos

El ataque ocurrió durante el Año Nuevo Lao en Luisiana. Hay víctimas graves y el conductor fue detenido mientras avanza la investigación.

Un auto embistió a una multitud durante un desfile en New Iberia.

Un auto embistió a una multitud durante un desfile en New Iberia y dejó al menos 15 personas heridas , varias en estado grave, en un hecho que generó pánico y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia en plena celebración del Año Nuevo Lao en Luisiana.

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El episodio ocurrió este sábado 4 de abril en una concurrida intersección de Savannakhet y Melancon Road , donde se desarrollaba una de las festividades más importantes para la comunidad del sudeste asiático en la región.

En ese contexto, un vehículo irrumpió en el recorrido del desfile y atropelló tanto a participantes como a espectadores , interrumpiendo abruptamente la celebración.

La escena desató momentos de caos y desesperación entre los presentes, que intentaban asistir a los heridos mientras llegaban los equipos de emergencia.

El impacto se produjo en la intersección de Savannakhet y Melancon Road.

Tras el impacto, se desplegó un importante operativo médico para asistir a las víctimas. Al menos once personas fueron trasladadas en ambulancias y otras dos en helicópteros hacia hospitales de la ciudad de Lafayette.

El dispositivo incluyó inicialmente siete ambulancias y un helicóptero, aunque luego se sumaron más unidades debido a la gravedad del hecho.

Según los reportes, al menos cuatro personas permanecen en estado crítico, mientras que el número total de afectados podría superar las veinte.

louisiana desfile Al menos 15 personas resultaron heridas, varias de ellas en estado grave.

Qué se sabe del conductor

Las autoridades confirmaron que el conductor fue detenido en el lugar del incidente, aunque por el momento no se difundió su identidad.

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Oficina del Sheriff del condado de Iberia, el hecho “no parece haber sido un acto deliberado”, aunque las causas siguen bajo análisis.

Tras lo ocurrido, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, expresó su apoyo a las víctimas a través de redes sociales. “Estamos rezando por todos los afectados y agradecidos por la rápida respuesta de los equipos de emergencia”, señaló el mandatario, destacando el accionar de los socorristas.

El episodio activó uno de los operativos médicos más importantes recientes en la zona y mantiene en alerta a las autoridades, que continúan trabajando para determinar cómo se produjo el atropello y si existieron fallas o responsabilidades adicionales.