Boleta Única: sin los votos para aprobarla, oposición bonaerense quiere llevar el debate al recinto

Y el objetivo de Juntos hoy es exponer esta situación llevando la discusión al recinto más allá de que, en lo concreto hoy no cuentan con los votos necesarios para poder aprobar alguno de los diferentes proyectos que tienen presentados tanto desde el PRO y la UCR como también desde el monzoísmo. El jueves pasado, la oposición cerró la ronda de expositores que se presentaron en la Legislatura para hablar sobre los beneficios de la BUP. El exsenador Esteban Bullrich fue uno de los presentes. Nada cambió los planes del oficialismo. “No está en agenda”, fue la misma respuesta que utilizaron, al igual que dos semanas atrás, ante la consulta de este medio. Algo que confirmó, fiel a su estilo confrontativo, Carlos Bianco, jefe de asesores de Kicillof, quien fue contundente a la hora de referirse al cambio de sistema electoral en diálogo con un medio nacional: “La boleta única es una payasada de la oposición”.

Lo cierto es que Juntos ahora quiere generar su propia presión no solo en lo referido a lo provincial, sino también para lograr un impacto que también pueda repercutir en la Cámara alta del Congreso, donde el proyecto duerme hace dos semanas sin ningún tipo de avance.

La oposición redobló los esfuerzos para instalar el tema tras la encuesta que difundió Poliarquía en la que el 67% de los encuestados se mostró de acuerdo con este nuevo sistema, de los cuales más de la mitad votó al Frente de Todos.

Dictamen

En esa línea, el presidente de la comisión de Reforma Política y Régimen Electoral, Juan Pablo Allan, no bajó los brazos y busca conseguir el primer dictamen favorable para poder llegar al recinto y discutir al respecto.

Cabe recordar que tras la media sanción de la Cámara baja del Congreso, Juntos convocó una conferencia de prensa en la Legislatura con el objetivo de tomar el envión de la marea nacional. Sin embargo, la oposición todavía no pudo subirse a la ola. Desde el oficialismo saben que ni siquiera es favorable manifestarse al respecto y los senadores del oficialismo no solo prefieren no opinar del tema sino que incluso, como ya dejaron en claro algunos, se trata de temas que no tienen nada que ver con la agenda de la gente.

Pese a que va por la inversa, hoy la oposición solo podría avanzar en caso de que el Senado nacional pueda sacar del freezer el proyecto y provocar un efecto espejo que, en lo concreto, parece muy lejos de volverse realidad. De todos modos, ya dejaron en claro que seguirán presionando. Claro, a diferencia de las pocas discusiones que se dieron en el recinto aquí no hay posibilidad de pacto.