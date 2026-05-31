Marcelo Bielsa confirmó los 26 convocados de Uruguay para el Mundial 2026: figuras, ausencias y sorpresas

La Celeste oficializó la lista para la Copa del Mundo de Norteamérica. Federico Valverde lidera un plantel que tendrá ausencias destacadas.

La Celeste afrontará el Mundial de Norteamérica con una nómina que combina experiencia, juventud y varias figuras consolidadas en Europa.

Marcelo Bielsa confirmó la lista definitiva de Uruguay para el Mundial 2026 y despejó las últimas incógnitas sobre la conformación del plantel que disputará la Copa del Mundo en Norteamérica. La nómina mantiene el núcleo principal de futbolistas que acompañaron al entrenador durante el proceso clasificatorio, aunque también incluye algunas ausencias que generaron repercusión entre los hinchas de la Celeste.

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Con una mezcla de experiencia y juventud, el seleccionado uruguayo buscará volver a ser protagonista en el máximo escenario del fútbol internacional. Si bien llega al torneo con ciertas dudas por los resultados obtenidos en los últimos meses, el equipo confía en el talento de sus principales figuras para competir frente a las potencias del certamen.

La convocatoria presentada por Bielsa no mostró demasiadas sorpresas respecto de las especulaciones previas. El técnico argentino optó por sostener la base de jugadores que participaron en las Eliminatorias Sudamericanas , privilegiando la continuidad y el conocimiento de su idea futbolística.

Entre los nombres más destacados aparecen Federico Valverde, Ronald Araújo, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez, futbolistas que llegan al Mundial con un rol central dentro de la estructura del equipo.

bielsa uruguay.jpg El entrenador mantuvo gran parte de la base que acompañó al seleccionado durante las Eliminatorias Sudamericanas. @Uruguay

La apuesta del entrenador busca consolidar un grupo que ya acumula varios partidos juntos y que logró desarrollar una identidad de juego reconocible a lo largo del proceso clasificatorio.

Nahitan Nández y Luis Suárez, las ausencias que más impactan

Entre las decisiones que más repercusión generaron aparece la exclusión de Nahitan Nández. El futbolista que actualmente juega en Arabia Saudita había sido mencionado como una posible alternativa para integrar la lista final, pero finalmente quedó fuera de los 26 elegidos.

Diversas versiones indican que la determinación estaría vinculada a cuestiones extrafutbolísticas que terminaron alejándolo de la convocatoria definitiva.

Otro caso resonante es el de Luis Suárez, máximo goleador histórico de Uruguay. Aunque algunos hinchas mantenían la ilusión de verlo disputar una última Copa del Mundo, nunca apareció como una opción concreta para Bielsa durante este ciclo.

luis suarez naithan nandez Las ausencias de Nahitan Nández y Luis Suárez figuran entre las decisiones más comentadas de la lista.

De esta manera, Suárez queda fuera de una lista mundialista por primera vez desde Alemania 2006, cerrando un capítulo significativo en la historia reciente de la Celeste.

Los 26 futbolistas elegidos para la Copa del Mundo

Arqueros

Sergio Rochet

Fernando Muslera

Santiago Mele

Defensas

Guillermo Varela

Ronald Araújo

José María Giménez

Santiago Bueno

Sebastián Cáceres

Mathías Olivera

Joaquín Piquerez

Matías Viña

Mediocampistas

Manuel Ugarte

Emiliano Martínez

Rodrigo Bentancur

Federico Valverde

Agustín Canobbio

Juan Manuel Sanabria

Giorgian De Arrascaeta

Nicolás De La Cruz

Rodrigo Zalazar

Facundo Pellistri

Maximiliano Araújo

Brian Rodríguez

Delanteros