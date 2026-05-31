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31 de mayo 2026 - 11:53

Marcelo Bielsa confirmó los 26 convocados de Uruguay para el Mundial 2026: figuras, ausencias y sorpresas

La Celeste oficializó la lista para la Copa del Mundo de Norteamérica. Federico Valverde lidera un plantel que tendrá ausencias destacadas.

La Celeste afrontará el Mundial de Norteamérica con una nómina que combina experiencia, juventud y varias figuras consolidadas en Europa.

La Celeste afrontará el Mundial de Norteamérica con una nómina que combina experiencia, juventud y varias figuras consolidadas en Europa.

Marcelo Bielsa confirmó la lista definitiva de Uruguay para el Mundial 2026 y despejó las últimas incógnitas sobre la conformación del plantel que disputará la Copa del Mundo en Norteamérica. La nómina mantiene el núcleo principal de futbolistas que acompañaron al entrenador durante el proceso clasificatorio, aunque también incluye algunas ausencias que generaron repercusión entre los hinchas de la Celeste.

Con una mezcla de experiencia y juventud, el seleccionado uruguayo buscará volver a ser protagonista en el máximo escenario del fútbol internacional. Si bien llega al torneo con ciertas dudas por los resultados obtenidos en los últimos meses, el equipo confía en el talento de sus principales figuras para competir frente a las potencias del certamen.

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Marcelo Bielsa apostó por la continuidad de su proyecto

La convocatoria presentada por Bielsa no mostró demasiadas sorpresas respecto de las especulaciones previas. El técnico argentino optó por sostener la base de jugadores que participaron en las Eliminatorias Sudamericanas, privilegiando la continuidad y el conocimiento de su idea futbolística.

Entre los nombres más destacados aparecen Federico Valverde, Ronald Araújo, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez, futbolistas que llegan al Mundial con un rol central dentro de la estructura del equipo.

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El entrenador mantuvo gran parte de la base que acompa&ntilde;&oacute; al seleccionado durante las Eliminatorias Sudamericanas.

El entrenador mantuvo gran parte de la base que acompañó al seleccionado durante las Eliminatorias Sudamericanas.

La apuesta del entrenador busca consolidar un grupo que ya acumula varios partidos juntos y que logró desarrollar una identidad de juego reconocible a lo largo del proceso clasificatorio.

Nahitan Nández y Luis Suárez, las ausencias que más impactan

Entre las decisiones que más repercusión generaron aparece la exclusión de Nahitan Nández. El futbolista que actualmente juega en Arabia Saudita había sido mencionado como una posible alternativa para integrar la lista final, pero finalmente quedó fuera de los 26 elegidos.

Diversas versiones indican que la determinación estaría vinculada a cuestiones extrafutbolísticas que terminaron alejándolo de la convocatoria definitiva.

Otro caso resonante es el de Luis Suárez, máximo goleador histórico de Uruguay. Aunque algunos hinchas mantenían la ilusión de verlo disputar una última Copa del Mundo, nunca apareció como una opción concreta para Bielsa durante este ciclo.

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Las ausencias de Nahitan N&aacute;ndez y Luis Su&aacute;rez figuran entre las decisiones m&aacute;s comentadas de la lista.

Las ausencias de Nahitan Nández y Luis Suárez figuran entre las decisiones más comentadas de la lista.

De esta manera, Suárez queda fuera de una lista mundialista por primera vez desde Alemania 2006, cerrando un capítulo significativo en la historia reciente de la Celeste.

Los 26 futbolistas elegidos para la Copa del Mundo

Arqueros

  • Sergio Rochet
  • Fernando Muslera
  • Santiago Mele

Defensas

  • Guillermo Varela
  • Ronald Araújo
  • José María Giménez
  • Santiago Bueno
  • Sebastián Cáceres
  • Mathías Olivera
  • Joaquín Piquerez
  • Matías Viña

Mediocampistas

  • Manuel Ugarte
  • Emiliano Martínez
  • Rodrigo Bentancur
  • Federico Valverde
  • Agustín Canobbio
  • Juan Manuel Sanabria
  • Giorgian De Arrascaeta
  • Nicolás De La Cruz
  • Rodrigo Zalazar
  • Facundo Pellistri
  • Maximiliano Araújo
  • Brian Rodríguez

Delanteros

  • Rodrigo Aguirre
  • Federico Viñas
  • Darwin Núñez

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