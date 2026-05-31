Gobernadores se reúnen este martes en el CFI tras cambios en el Régimen de zonas frías

Al menos ocho gobernadores del Norte Grande habían confirmado durante el fin de semana su asistencia a la reunión de este martes a las 10 en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la Ciudad de Buenos Aires para en medio de las negociaciones de varias provincias con el gobierno de Javier Milei tras la modificación del Régimen energético de zonas frías en Diputados.

Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Elías Suárez (Santiago del Estero), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy) y Hugo Passalacqua (Misiones) volverán a verse las caras tras la modificación del régimen energético de zonas frías impulsado por la Casa Rosada y aprobado con el apoyo de la varios de los legisladores nacionales de estas provincias.

Con la excepción de los peronistas Quintela, Insfrán y el santiagueño Suárez, prácticamente todo el bloque del Norte Grande se plegó a la iniciativa de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados . A cambio de ese apoyo al gobierno de Javier Milei , sería inminente la publicación de una resolución de la Secretaría de Energía para lograr algún tipo de beneficio en el monto de las tarifas para sus provincias a partir de diciembre.

Con la medida que se aprobó en Diputados, y en caso de convertirse en ley en el Senado, quedarán excluidos del beneficio 55 departamentos en la provincia de Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán. Desde el Gobierno argumentan que con esta modificación se logra un ahorro fiscal de entre $200 y $460 mil millones de pesos .

El proyecto se logró sancionar en la Cámara baja a partir de las negociaciones a la carta de Diego Santilli con un grupo de provincias del Norte Grande para otorgarles beneficios a través de subsidios a la energía eléctrica para compensar en el verano , zona de mayor consuno energético en estas "zonas calientes", la suba de tarifas que sufrirán los pobladores de sus distritos por la modificación del régimen de zonas frías . Alli aparecen los gobernadores de Misiones, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán, integrantes fijos del staff de aliados del Gobierno en el Congreso.

En medio de esa negociación con la Casa Rosada, y a la espera de la resolución de la Secretaría de Energia que lo comente como "zona caliente" de cara al alto consumo energético que registran sus provincias en el verano, la reunión de este martes asoma menos belicosa que el último encuentro del Norte Grande celebrado en noviembre del 2025 en Santiago del Estero. "Por medio de la presente, se los convoca a participar de una reunión de trabajo el próximo martes 2 de junio a las 10 horas, en el marco de la construcción de la Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal, iniciativa impulsada junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), orientada a consolidar una estrategia de desarrollo con perspectiva federal, consensuada y territorial", anticipa la convocatoria a la que tuvo acceso Ámbito.

En noviembre, y en la previa a la votación del Presupuesto, los gobernadores del Norte Grande provinciales habían establecido una dura y extensa agenda de reclamos a Javier Milei que incluía desde fondos de la coparticipación, presupuesto para los sistemas previsionales provinciales y obra pública. En relación a los fondos coparticipables, se registró un aval monolítico al reclamo de La Rioja frente al Gobierno, además de insistir en las demandas vinculadas a deudas por las cajas previsionales de Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa.

Gobernadores en el CFI

En la reunión del martes que estará encabezada por Ignacio Lamothe como titular del CFI, en principio, estas cuestiones no figuran en la orden del dia donde el tema principal sería "La Hoja de Ruta" que los gobernadores del Norte Grade presentan como "una herramienta estratégica para la identificación de desafíos comunes, oportunidades de desarrollo y prioridades nacionales, promoviendo el diseño de políticas públicas articuladas con una mirada de mediano y largo plazo". Incluso quedó descartado por ahora el anuncio que había hecho el santiagueño Zamora en el último encuentro de gobernadores de reclamarle una audiencia a Milei para plantearle una extensa agenda de reclamos por fondos y obra pública.

IMG_8614 Cumbre de gobernadores en CABA. El Norte Grande se vuelve a encontrar a la espera de una resolución de la Secretaría de Energia tras el apoyo de varios mandatarios a la modificación del régimen de zonas frías.

Durante el encuentro en la sede del CFI en la cale Azopardo se realizará la presentación y validación de los avances de los siguientes capítulos temáticos:

Logística

Energía

Recursos hídricos

Educación y trabajo

Industrias culturales y creativas

El encuentro se inscribe en un proceso iniciado en 2022 en el que hasta la fecha 23 provincias, más de 75 ministros y más de 220 funcionarios/as de distintas carteras han participado del desarrollo de los capítulos temáticos, Jornadas Federales y espacios de intercambio técnico-político, donde se elaboran diagnósticos compartidos, se identifican desafíos comunes y se construyen consensos técnicos y políticos, con el objetivo de debatir, consensuar y consolidar lineamientos que fortalezcan el desarrollo federal del país.