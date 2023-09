Con Messi en duda, la Selección juega contra Bolivia en La Paz

uN aLTO. En el entrenamiento del Seleccionado argentino en La Paz. Julián Álvarez y Nico González no pierden el humor pese a los 3.625 metros de altura. La Argentina tiene una parada complicada ante Bolivia.

Lionel Messi no entrenó ayer con sus compañeros y ni se puso los botines en el entrenamiento que llevó a cabo el Seleccionado argentino en la altura de La Paz, donde hoy enfrentará hoy a Bolivia, dirigida por Gustavo Costas, por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

Que el rosarino no haya estado junto a sus compañeros no significa que no va a estar presente, la incógnita es si el entrenador Lionel Scaloni lo hará jugar de entrada o saldrá en el banco de suplentes.