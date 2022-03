Countries de Buenos Aires en la mira tras denuncia de “trabajo esclavo”

“Cuando el lunes le planteé que no quería trabajar más porque era mucho trabajo, me dijo que me tenía que quedar tres meses sin salir. Me había dicho que era por el covid y porque en el contrato decía que estaba a prueba”, contó sobre las supuestas excusas de su empleadora. Y continuó: “El martes no aguantaba más, le dije que me quería ir a mi casa y no me dejaba salir”.

La joven contó que en ese momento “se asustó”, se comunicó con su madre e intentó pedir auxilio y que, ante esta situación, habría recibido por parte de la empleadora una amenaza. “Me dijo ‘te voy a prender fuego’ mientras me tiraba del pelo y la sujetaba del brazo”.

El hecho sucedió en el Boating Club, un barrio exclusivo que, según pudo averiguar Ámbito, es uno de los countries que se enfrenta a una multa millonaria por no presentar ante el Ministerio de Trabajo los registros necesarios y, de esta forma, obstruir la labor de inspección.

Los countries que se encuentran en esta situación fueron reintimados y aún continúan sin entregar la documentación pertinente. “El problema que tienen por delante es que las multas a las administraciones les caen a los propietarios o a quienes alquilan por lo que sin dudas va a ser un tole tole entre ambos”, grafican desde La Plata.

El conocimiento público del hecho provocó la reacción inmediata de la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, quien “a raíz de los aberrantes hechos que salieron a la luz” dio a conocer ayer las distintas acciones que viene realizando la cartera provincial para promover el registro de este sector.

“Realizamos novedosos operativos de inspección a las administraciones de countries de la Provincia, intimando a presentar registros de ingresos de trabajadores/as con el fin de corroborar la correcta registración de los mismos, facultad que posee este Ministerio”, sostuvo.

Y agregó que “si las administraciones cuentan con esta información, e impiden que el Estado acceda a la misma, es una acción que imposibilita verificar el cumplimiento de la ley, lo que se configura como una infracción de obstrucción”.

Y dio a conocer algunos números concretos que evidencian la gravedad de la situación ya que el más del 76 por ciento de las trabajadoras de casas particulares no se encuentran registradas en la seguridad social. Cabe recordar que, según los datos vertidos por el EPH-INDEC son más de 362 mil las personas que se desempeñan como personal auxiliar de hogares particulares.