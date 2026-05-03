Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto con Alpine tras el GP de Miami

El piloto argentino sumó puntos este domingo y ya tiene en la mira su próxima presentación en el calendario de la Fórmula 1.

Tras un fin de semana que confirmó su crecimiento en la máxima categoría, Franco Colapinto ya piensa en su próxima carrera en la Fórmula 1. El argentino cerró el Gran Premio de Miami con un sólido octavo puesto, resultado que le permitió sumar puntos y consolidarse dentro del pelotón competitivo.

Luego de la cita en Estados Unidos, el calendario de la Fórmula 1 continúa con una agenda ajustada. La próxima presentación será en Europa, donde la categoría retoma su tradicional gira con circuitos históricos. Allí, Colapinto buscará sostener el nivel mostrado en Miami y seguir sumando experiencia en su primera temporada completa como piloto titular.

El desempeño en Miami no solo le dio puntos, sino también confianza. El argentino logró mantener ritmo durante toda la carrera y aprovechar las oportunidades en un contexto exigente, marcado por incidentes y cambios estratégicos. Ese rendimiento lo posiciona mejor dentro del equipo Alpine y refuerza su lugar en la grilla.

De cara a lo que viene, el objetivo es claro: repetir actuaciones consistentes que le permitan sumar de manera regular. En una categoría donde la adaptación es clave, cada carrera representa una oportunidad para afianzarse y escalar posiciones en el campeonato.

Con el impulso de Miami, Colapinto llega a su próxima carrera con expectativas renovadas y la meta de seguir consolidándose en la Fórmula 1, en un calendario que no da respiro y exige resultados fecha a fecha.

El pilarense buscará continuar con su crecimiento en la categoría dentro de 20 días, cuando sea parte del Gran Premio de Canadá, a disputarse el domingo 24 de mayo. Será en el Circuito Gilles-Villeneuve, un trazado urbano de 4.361 km ubicado en la Île Notre-Dame en Montreal.

El argentino encarará el desafío con el mejor semblante: después del baño de cariño que recibió en la exhibición en Buenos Aires, repitió su mejor actuación en la Máxima al terminar octavo, misma ubicación que había conseguido con Williams en el Gran Premio de Azerbaiyán. Así, sumó cuatro puntos, que se añadieron a la unidad que había logrado en China.

Resultados de Franco Colapinto en la temporada 2026 de la Fórmula 1

Gran Premio de Australia: terminó en el puesto 14

Sprint del Gran Premio de China: acabó en el 14° lugar

Gran Premio de China: logró el puesto 10

Gran Premio de Japón: terminó en el 16° lugar

Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

Sprint del Gran Premio de Miami: terminó octavo

CALENDARIO DE LA FÓRMULA 1 EN 2026

Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13.00

Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17.00

Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00

Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00

Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00

Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

(Los horarios corresponden a la Argentina)