El show de Shakira ante dos millones de fans generó ingresos récord para Río de Janeiro + Seguir en









Las presentaciones masivas en la costa de Río se volvieron un imán turístico para la ciudad. En años recientes, estrellas como Madonna y Lady Gaga, protagonizaron conciertos multitudinarios frente al icónico hotel Copacabana Palace.

"Brasil, os quiero. Es mágico ver a millones de almas juntas, listas para cantar, sentir, bailar y recordar al mundo lo que realmente importa", expresó Shakira en el show en Río de Janeiro. EFE

El concierto gratuito de Shakira de este sábado no solo fue el evento más grande de su carrera con 2 millones de asistentes, sino un éxito financiero rotundo para Río de Janeiro. Según las autoridades municipales locales, se estima que el show generó un retorno económico 40 veces superior a la inversión inicial, consolidando a la colombiana como la primera latina en liderar un evento de esta rentabilidad en la ciudad.

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Es por eso que, el evento disparó la ocupación hotelera y el consumo en comercios, generando ingresos récord que, según las autoridades de Riotur, superaron las expectativas de desarrollo y creación de empleo temporal en la región.

La emblemática costa de Río se consolidó como un escenario de lujo para los espectáculos masivos. Frente al histórico hotel Copacabana Palace, estrellas de la música como Madonna y Lady Gaga protagonizaron en años recientes conciertos multitudinarios que hoy son un pilar del atractivo turístico de la ciudad.

La apuesta por el festival "Todo Mundo no Rio", respaldado por el gobierno local, generó que mayo se convierta en un mes de alta temporada. Estos espectáculos no solo posicionan a la ciudad en el ojo del mundo, sino que actúan como el principal motor para atraer visitantes extranjeros.

SHAKIRA show Show gratuito de Shakira en Brasil. EFE

Ingresos récord en Río de Janeiro tras el show de Shakira De acuerdo con las estimaciones de las autoridades municipales, la presentación de Shakira inyectó aproximadamente 800 millones de reales (u$s161,45 millones) a la economía de Río de Janeiro. Este impacto positivo se reflejó directamente en sectores como la hotelería, la gastronomía, los servicios de transporte y el comercio minorista. Debido a este éxito, el gobierno local confirmó que el festival "Todo Mundo no Rio" se mantendrá como parte integral del calendario oficial de eventos de la ciudad, al menos, hasta el 2028.

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