Gran Premio de Miami de Fórmula 1: triunfo de Kimi Antonelli, el trompo fatal de Charles Leclerc, choques y Franco Colapinto que sumó puntos

El GP de Miami de F1 fue intenso, con dominio de Antonelli, accidentes y cambios constantes, y dejó a Colapinto 8° sumando puntos clave para Alpine.

El calor de Miami no fue lo único que apretó: la carrera arrancó con tensión, incidentes y un pelotón comprimido que anticipaba una tarde movida. Desde la largada, el dominio de Andrea Kimi Antonelli se hizo sentir, pero no sin resistencia. Detrás, McLaren apretaba con ritmo y estrategia, mientras el resto intentaba sobrevivir a un inicio frenético.

Los primeros giros estuvieron marcados por toques y abandonos que obligaron a la salida del auto de seguridad , rompiendo cualquier plan previo. En ese contexto, la gestión de neumáticos y las decisiones en boxes se volvieron determinantes. Antonelli mantuvo la calma, controló los relanzamientos y empezó a construir una ventaja que sería decisiva.

La pelea por el podio fue intensa. Lando Norris presionó hasta el final pero no logró quebrar al líder, mientras Oscar Piastri capitalizó un error clave de Ferrari para meterse entre los tres mejores. El cierre tuvo dramatismo: un trompo de Charles Leclerc en las últimas vueltas lo dejó sin podio cuando parecía tenerlo asegurado.

En clave española, la carrera dejó sensaciones encontradas. Carlos Sainz logró meterse en zona de puntos con un sólido noveno puesto, en una actuación consistente con Williams. En cambio, Fernando Alonso volvió a quedarse afuera de los puntos y sigue sin poder despegar en el campeonato.

Gran actuación de Franco Colapinto

También hubo protagonismo argentino: Franco Colapinto firmó una de sus mejores actuaciones con un octavo lugar que le permitió sumar puntos importantes y seguir creciendo en la categoría.

La carrera, que había sido adelantada por amenaza de tormentas, terminó disputándose en condiciones cambiantes pero sin lluvia determinante, lo que mantuvo la incertidumbre hasta el final.

El resultado deja una conclusión clara: Antonelli no solo ganó, sino que consolida su dominio en el campeonato con su tercera victoria consecutiva. Miami confirmó un nuevo orden en la Fórmula 1, con Mercedes firme arriba, McLaren como principal perseguidor y el resto intentando no quedar relegado demasiado pronto en la temporada.

Franco Colapinto terminó 8° en el GP de Miami, igualó su mejor resultado en la F1 y sumó puntos clave con Alpine

franco colapinto formula 1 gp miami

Franco Colapinto finalizó en el 8° lugar el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, consolidando una actuación sólida con Alpine y sumando cuatro puntos clave en el campeonato. El piloto argentino sostuvo el ritmo en una carrera exigente y alcanzó así su mejor resultado en la categoría, en una jornada positiva para su equipo.

El argentino completó una destacada actuación en Miami y cruzó la bandera a cuadros en la octava posición tras largar desde el octavo lugar. Con este resultado, Colapinto sumó puntos importantes con Alpine y repitió su mejor ubicación histórica en la Fórmula 1, lograda previamente en 2024 cuando también fue 8° con Williams en Azerbaiyán.

Charles Leclerc sufrió un trompo y un golpe contra el muro en el cierre del GP de Miami, pero logró terminar sexto

Embed "Lawson":

Por el choque de Liam Lawson con Pierre Gasly en el #MiamiGP pic.twitter.com/ILpnZuYiT9 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 3, 2026

Charles Leclerc protagonizó un susto en el final del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 al hacer un trompo y chocar contra el muro en los últimos giros. El piloto de Ferrari pudo continuar en pista a pesar del incidente, aunque con el auto visiblemente dañado.

El monegasco logró completar la carrera y cruzó la meta en la sexta posición, pero perdió lugares en el cierre tras el toque con el muro, cayendo por detrás de George Russell y Max Verstappen. Fue un final complicado para Leclerc en una competencia exigente en Miami.

Pierre Gasly sufrió un fuerte accidente en Miami y tuvo que abandonar en la sexta vuelta

Pierre Gasly quedó fuera del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 en la sexta vuelta tras un fuerte incidente con Liam Lawson. El monoplaza del piloto de Alpine sufrió un toque, volcó y terminó impactando contra las barreras de contención.

Pese a la violencia del accidente, el compañero de Franco Colapinto informó de inmediato por radio que estaba en buen estado. Gasly logró salir del auto sin dificultades y abandonó la pista caminando por sus propios medios, lo que llevó tranquilidad al equipo.