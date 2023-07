Denuncian a presunto instigador del paro

Un empresario señalado por Sergio Massa como presunto instigador del paro de colectivos de la semana pasada fue denunciado por un colega misionero por haberle propinado supuestamente una golpiza en el día previo a la medida de fuerza. La imputación fue hecha por Darío Skrabiuk, dueño de la empresa local de transporte Bencivenga, contra Marcelo Zbikoski, uno de los responsables a nivel nacional del grupo Nueva Metropol y a quienes Massa sindicó como “parásitos” y “extorsionadores” por no haber liquidado los sueldos de los colectiveros con un aumento salarial y haber, en teoría, estimulado la huelga nacional de la UTA del viernes pasado.

Skrabiuk le confirmó a este diario la agresión. Según dijo, se produjo el jueves pasado durante una reunión que mantuvo con su colega empresario en la sede de la UTA local. “Zbikoski me dijo que era un traidor y un hijo de puta porque habíamos resuelto sacar los colectivos al día siguiente después de haber pagado el aumento que nos correspondía”, relató el denunciante. De acuerdo con el relato, el accionista de Nueva Metropol se le abalanzó a su par y lo trompeó en el rostro en dos ocasiones mientras un tercer empresario, afín a Zbikoski, al parecer lo sujetaba de los brazos para que no pudiera defenderse o escapar. Los hermanos Zbikoski controlan la gran mayoría del transporte público de pasajeros en Misiones y en varias provincias más, y son operadores además en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con La Nueva Metropol. Cuando Massa los mencionó la semana pasada recordó el apodo “El Amarillo” aunque no precisó si se refería a Javier o Eduardo, otros dos de los hermanos con mayor visibilidad en el negocio.