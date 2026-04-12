La estabilidad del plazo fijo: ¿Cuánto se obtiene al invertir $900.000 durante 30 días?

Con tasas moderadas, los depósitos tradicionales siguen siendo opción segura, aunque con rendimientos acotados frente a la inflación.

Con tasas moderadas, los plazos fijos siguen siendo la opción de los ahorristas más conservadores.

En un escenario económico atravesado por la incertidumbre , el plazo fijo sigue siendo una herramienta elegida por quienes priorizan la previsibilidad. Aunque las tasas no atraviesan su mejor momento, muchos ahorristas optan por esta alternativa para resguardar pesos sin asumir riesgos mayores.

Actualmente, las tasas de interés que ofrecen los bancos se ubican por debajo del 30% nominal anual, lo que impacta directamente en los rendimientos a corto plazo . Esta tendencia responde a decisiones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a un contexto donde la inflación muestra señales de desaceleración, aunque con matices.

Uno de los detalles que no todos tienen en cuenta es que no siempre se paga la misma tasa según el canal . En muchos bancos, constituir un plazo fijo a través de homebanking suele ofrecer un rendimiento levemente superior al de hacerlo en una sucursal física.

Esta diferencia responde a una lógica simple: los bancos buscan incentivar la operatoria digital , que implica menores costos operativos. Para el ahorrista, ese punto extra puede parecer menor, pero en montos más grandes empieza a hacer ruido.

Algunas entidades mantienen tasas similares en ambos canales, mientras que otras marcan diferencias más claras. Por eso, comparar antes de invertir sigue siendo una práctica clave.

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Lo que se obtiene al invertir $900.000 por 30 días

Con las tasas actuales, hacer números es bastante directo. Si se toma una Tasa Nominal Anual (TNA) cercana al 28%, que es un valor representativo del mercado hoy, el rendimiento mensual ronda el 2,3%.

Aplicado a un capital de $900.000, el interés generado en 30 días sería aproximadamente de $20.700. Es decir, al vencimiento del plazo fijo, el monto total a cobrar sería cercano a $920.700.

Si la tasa baja al 26%, el rendimiento también se ajusta: en ese caso, el interés mensual cae a unos $19.200. En cambio, si se consigue una tasa cercana al 29%, el retorno puede trepar a alrededor de $21.700. Las diferencias existen, pero no son abismales.

plazo fijo

Acá aparece uno de los puntos más comentados entre los ahorristas: el rendimiento frente a la inflación. Aunque el plazo fijo garantiza un ingreso, no siempre logra mantener el poder adquisitivo del dinero. Es una discusión abierta, con miradas distintas según las expectativas de cada uno.