Vino en barco desde París y hoy busca dueño: cuánto cuesta vivir en un edificio francés sobre la avenida Santa Fe

Obra de Albert Guilbert y Eugenio Gantner, el inmueble del mercado inmobiliario premium ubicado en Recoleta combina historia sobre la ex "Vía del Norte".

Edificio de academicismo francés con ornamentación en fachada, balcones con herrería trabajada y molduras, muchos de estos elementos traídos desde Europa en barco o replicados con técnicas de la época

Sobre la avenida Santa Fe, entre Montevideo y Rodríguez Peña, un edificio resume una etapa clave de Buenos Aires: la ciudad que no solo miraba a Europa, sino que traía su arquitectura directamente desde allí. En ese contexto, una de sus unidades sale hoy al mercado inmobiliario premium y pone en primer plano una lógica constructiva que ya no existe. Se trata de un edificio de Recoleta que "vino en barco desde París".

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El inmueble fue proyectado por Albert Guilbert y Eugenio Gantner , dos arquitectos que dejaron una huella concreta en el desarrollo urbano porteño . Su obra en conjunto refleja el academicismo francés dominante en ese período, con una fuerte impronta ornamental y una composición que remite a los edificios residenciales de París.

Gantner desarrolló una obra extensa en Buenos Aires, con una transición entre el academicismo, el eclecticismo y corrientes más modernas como el art déco y el racionalismo. Entre sus trabajos figuran el Pasaje Roverano, el Palacio Ortiz Basualdo y la Casa Matriz del Banco Francés .

Guilbert, de origen francés, aportó una formación ligada al Beaux Arts y una evolución hacia el art nouveau y luego el Art Déco. Su asociación con Gantner dio lugar a obras institucionales y residenciales que trasladaron a Buenos Aires el lenguaje arquitectónico europeo con alto nivel de detalle.

El Pasaje Roverano a metros del subte de la línea A en la Avenida de Mayo. Fue obra de Eugenio Gantner, que junto con Albert Guilbert hicieron el inmueble sobre Avenida Santa Fe y Montevideo

La historia del edificio se inscribe dentro de un proceso más amplio. La avenida Santa Fe, conocida en sus orígenes como la Gran Vía del Norte , se consolidó como eje de expansión de las clases altas tras el desplazamiento desde el sur de la ciudad luego de la epidemia de fiebre amarilla. Ese movimiento marcó el desarrollo de una nueva centralidad.

Iuri Izrastzoff, investigador urbano y de la inmobiliaria Izrastzoff, explicó que la denominación "Vía del Norte" responde a su función como eje de expansión de la ciudad hacia las zonas altas. "Tras la epidemia de fiebre amarilla, las familias de mayor poder adquisitivo dejaron el sur —especialmente San Telmo— y se trasladaron hacia Recoleta y alrededores. En ese proceso, la actual Avenida Santa Fe se consolidó como el corredor principal de ese nuevo desarrollo urbano, concentrando residencias de alto nivel y luego edificios de estilo francés”.

Edificio Avenida Santa Fe y Montevideo Recoleta Ambiente de recepción con cielorrasos de gran altura y pisos originales de roble en espiga, un material importado típico de la época, combinado con una intervención contemporánea en iluminación y mobiliario Inmobiliaria Izrastzoff

En ese corredor, la arquitectura adoptó modelos europeos de forma directa. La influencia francesa se expresó en fachadas, proporciones, materiales y en una concepción espacial que priorizaba la escala y la representación. No se trataba solo de estilo, sino de replicar un modo de vida.

La importación de materiales fue parte estructural de ese proceso. En una Argentina con escaso desarrollo industrial, elementos constructivos, decorativos y terminaciones llegaban desde Europa en barco.

En este caso, esa lógica se percibe en los detalles. Pisos de roble, mármoles, herrajes y piezas ornamentales reflejan un nivel de calidad que distingue al inmueble dentro de la oferta actual. No es un departamento de estilo, sino una construcción con partes efectivamente traídas del exterior.

Izrastzoff agregó que ese diferencial sigue teniendo valor en el mercado. Señaló que "hay elementos que no son replicados, lo que posiciona a la propiedad dentro de un segmento particular, donde la historia pesa tanto como la ubicación o los metros".

Cómo es la propiedad

La unidad en venta se ubica al frente, con orientación sur, y suma 317,66 m2 totales. De ese total, 264 m2 son cubiertos y 53,16 m2 corresponden a una azotea en el cuarto piso.

El acceso se realiza a través de un foyer oval, un elemento distintivo que organiza la circulación interna. La recepción se despliega en tres ambientes amplios, todos con salida a balcones sobre la avenida Santa Fe.

Edificio Avenida Santa Fe y Montevideo Recoleta Espacio intervenido con una segunda cocina integrada, donde conviven pisos originales de madera con equipamiento moderno, en una reinterpretación del esquema clásico Inmobiliaria Izrastzoff

El sector privado se ubica al contrafrente abierto e incluye tres dormitorios, dos de ellos en semisuite. La planta se completa con un baño adicional y un toilette con ducha, además de un living íntimo de grandes dimensiones.

La propiedad incorpora una cocina principal y una secundaria integrada al área de escritorio. Este punto responde a una intervención posterior, que modificó el esquema original para adaptarlo a nuevas formas de uso.

En la terraza se encuentra una construcción a reciclar, lo que abre la posibilidad de ampliar o redefinir ese espacio. La unidad cuenta con aire acondicionado frío-calor y admite uso profesional, un factor que amplía el universo de potenciales compradores.

El departamento fue reciclado por un propietario neoyorquino con un criterio distinto al habitual en este tipo de inmuebles. La intervención incluyó cambios en la distribución, incorporación de luminaria contemporánea y una reinterpretación de algunos espacios.

Edificio Avenida Santa Fe y Montevideo Recoleta Cocina principal reciclada con diseño funcional y líneas contemporáneas, que conserva las proporciones originales del ambiente y la iluminación natural a través de carpinterías de época

Izrastzoff también destacó el potencial para uso profesional. En el mismo edificio funcionan estudios y oficinas, una dinámica frecuente en este corredor. La posibilidad de combinar vivienda y actividad laboral amplía el atractivo del inmueble.

Precio

El departamento se ofrece en u$s610.000, con expensas de $750.000 mensuales. Si se toma la superficie total, el valor por m2 queda por debajo de otros productos premium en zonas cercanas como Recoleta o Palermo Chico.

La unidad cuenta con ocho ambientes, tres dormitorios, tres baños, un toilette y sistemas de climatización. La escala y la calidad constructiva refuerzan su posicionamiento dentro de un segmento específico.

Ubicación y trayectoria

La ubicación sobre la avenida Santa Fe introduce un punto de análisis dentro del mercado. Para el perfil tradicional porteño, el tránsito constante puede ser un condicionante. Sin embargo, ese mismo atributo funciona como ventaja en otros casos, sobre todo en unidades con apto profesional o pensadas para uso eventual.

En ese contexto aparece una capa más profunda, vinculada a la historia del edificio y a sus autores. El arquitecto argentino Eugene Gantner desarrolló una obra extensa en Buenos Aires y representó una transición entre el academicismo, el eclecticismo y las primeras expresiones de la modernidad. Participó en proyectos emblemáticos y trabajó junto a figuras relevantes de la época, lo que explica su capacidad para moverse entre distintos lenguajes arquitectónicos.

Edificio Avenida Santa Fe y Montevideo Recoleta Dormitorio con salida a balcón, aberturas originales de madera y pisos de roble europeo colocados en espiga, uno de los materiales característicos traídos desde Europa

El arquitecto Fernando Lorenzi, del Estudio INFILL, puso el foco en ese recorrido y remarcó que Gantner no solo construyó edificios, sino que ayudó a consolidar una identidad urbana en transformación. Señaló que su producción refleja un momento en el que Buenos Aires empezaba a absorber influencias europeas de manera sistemática.

"Esa flexibilidad estilística es clave para entender por qué muchas de sus obras siguen vigentes dentro del tejido porteño. Ese legado combina técnica, oficio y una mirada integral sobre la ciudad", añadió Lorenzi.

Por su parte, el francés Albert Guilbert aportó una formación directamente ligada a la tradición europea. Su obra evolucionó desde el Beaux Arts hacia el art nouveau y luego al Art Déco, en un proceso que también se reflejó en Buenos Aires.

Asociado con Gantner desde antes de 1900, participó en desarrollos que trasladaron esa lógica académica al contexto local, con edificios que replicaban criterios parisinos tanto en diseño como en materiales.

04 Baño reciclado con impronta moderna que integra bañera exenta y revestimientos; se mantiene la amplitud y la ventilación natural propia de los edificios de estilo francés

Lorenzi acotó que la importación de componentes desde Europa respondía a una cuestión estructural. "La Argentina todavía no contaba con una industria desarrollada para abastecer la construcción, por lo que era habitual traer desde Francia elementos constructivos y decorativos", dijo.

Ese proceso incluía desde piezas ornamentales hasta materiales completos, que llegaban en barco y se trasladaban a obra con medios precarios para los estándares actuales.

Esa dinámica no solo definió la estética de los edificios, también moldeó la imagen de la ciudad. Buenos Aires incorporó el academicismo francés como parte de una planificación más amplia, con avenidas y bulevares que replicaban modelos europeos.

El resultado fue una identidad urbana que todavía hoy se reconoce en corredores como Santa Fe o Alvear. Desde una mirada patrimonial, la arquitecta Julieta Rabec, del estudio RMZ, ubicó ese fenómeno dentro de un proceso más amplio.

Edificio Avenida Santa Fe y Montevideo Recoleta Ambiente amplio con pisos originales de roble en espiga —material importado de Europa— y aberturas de madera de doble hoja que aportan gran ingreso de luz Inmobiliaria Izrastzoff

Señaló que la avenida, conocida como la Vía del Norte, concentró el desarrollo de las clases altas tras el corrimiento desde el sur y consolidó un modelo de vivienda en altura con fuerte impronta francesa.

Rabec concluyó que "ese legado explica por qué estos edificios mantienen valor dentro del mercado actual, más allá de los cambios en el entorno y en los usos. Al igual que los ciclos inmobiliarios, siempre en este radio, los valores estarán mejor defendidos que en otros corredores".