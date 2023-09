Desde el lunes estarán disponibles créditos para trabajadores por hasta $400.000

Los créditos están destinados a las personas que aportan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos ingresos no superen el piso vigente del Impuesto a las Ganancias (que actualmente es de $700.875). Como requisitos, los trabajadores que quieran acceder al crédito deberán encontrarse en relación de dependencia, no estar alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, residir de manera permanente en el país y poseer una antigüedad no inferior a seis meses continuos bajo el mismo empleador.