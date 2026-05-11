Jubilaciones de ANSES: el gobierno de Javier Milei oficializó el nuevo índice para actualizar salarios y haberes

La Subsecretaría de Seguridad Social oficializó el nuevo índice combinado para actualizar las remuneraciones de los trabajadores que se jubilen desde junio de 2026.

El Gobierno nacional oficializó este lunes el nuevo índice de actualización de remuneraciones que se aplicará para el cálculo de jubilaciones y prestaciones previsionales de trabajadores en relación de dependencia.

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La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 5/2026 de la Subsecretaría de Seguridad Social , dependiente del Ministerio de Capital Humano .

La normativa establece el índice combinado previsto en las leyes 26.417 y 27.609, mecanismo utilizado para actualizar los salarios computados en el cálculo previsional de quienes cesen en su actividad laboral desde el 31 de mayo de 2026 o soliciten su jubilación desde el 1° de junio próximo.

Según el anexo técnico publicado junto con la disposición, el índice correspondiente a junio de 2026 fue fijado en 219.071,157285627 .

La actualización surge de la combinación entre el índice previsto por la ley de movilidad jubilatoria y la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) , elaborada por el área de Seguridad Social.

En los fundamentos de la medida, el Gobierno recordó que el mecanismo fue reglamentado por el Decreto 104/2021 y que la metodología de cálculo permanece vigente desde marzo de ese año.

La disposición lleva la firma de la subsecretaria de Seguridad Social, Alexandra Biasutti, y entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial.

El texto oficial precisa que el índice fue elaborado por la Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social y será utilizado para actualizar las remuneraciones mensuales percibidas por trabajadores en relación de dependencia en el marco del sistema previsional argentino.