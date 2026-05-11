Jubilaciones ANSES: cómo es el nuevo índice de actualización de remuneraciones para futuros beneficiarios + Seguir en









La medida impactará en el cálculo de los haberes iniciales y forma parte del esquema de movilidad previsional vigente.

El Gobierno oficializó el nuevo índice combinado que se utilizará para actualizar las remuneraciones de los trabajadores en relación de dependencia que inicien su jubilación desde junio de 2026. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 5/2026 de la Subsecretaría de Seguridad Social y forma parte del esquema de movilidad previsional vigente.

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La actualización impacta directamente en el cálculo de los haberes iniciales de quienes se jubilen a partir del 1 de junio o hayan cesado en su actividad laboral desde el 31 de mayo. El mecanismo toma como referencia un índice combinado elaborado a partir de la evolución salarial medida por el RIPTE y otros indicadores previstos por la Ley 27.609.

Jubilaciones: las claves de la actualización de haberes Qué se actualiza El índice se utiliza para recalcular las remuneraciones históricas de los trabajadores registrados que integran el cálculo jubilatorio. Esto permite llevar los salarios del pasado a valores más actuales al momento de definir el haber inicial.

A quiénes alcanza La medida impacta en trabajadores en relación de dependencia que tramiten su jubilación desde el 1° de junio de 2026 o que hayan dejado de trabajar desde el 31 de mayo.

Cómo se calcula La fórmula combina la evolución de los salarios formales a través del RIPTE con otros parámetros establecidos por la legislación previsional vigente. El objetivo es reflejar la evolución de los ingresos registrados en la economía.

Qué efecto tiene sobre las jubilaciones La actualización puede modificar el monto del haber inicial que cobrará cada nuevo jubilado, ya que influye sobre el promedio salarial utilizado para el cálculo previsional. Quién define el índice La Subsecretaría de Seguridad Social publica trimestralmente este indicador, elaborado por la Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social, en cumplimiento de la Ley 27.609 y el Decreto 104/2021. Desde cuándo rige La disposición entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y comenzará a aplicarse para los nuevos beneficios previsionales otorgados desde junio.

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