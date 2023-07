Diputados: la modificación de licencias parentales costaría $113.458 millones durante 2023

En cuanto al último punto, la OPC aclaró: “La normativa vigente, que estipula la licencia y asignación por maternidad, establece que la prestación económica no se halla sujeta a aportes ni contribuciones por su naturaleza no remunerativa. Esto implica que, actualmente, durante la licencia por maternidad y mientras se percibe la asignación, no se efectúan aportes personales ni contribuciones patronales a las obras sociales. No obstante, la Ley 23.660 establece que el carácter de beneficiario se mantiene mientras exista contrato de trabajo o relación de empleo público, por lo que es obligación de la Obra Social prestar servicios, aunque no reciba la cotización correspondiente”.